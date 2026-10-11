Проректоров обвинили не по-русски

В обращении к главе ВС адвокаты заявили, что у них «имеются обоснованные сомнения в том, что государственный обвинитель или судья владеют хинди, арабским, эстонским и английским языками в достаточной степени, для того чтобы дать надлежащую оценку материалам уголовного дела». Адвокаты выражают беспокойство по поводу того, что «нарушение, возникшее еще на стадии предварительного расследования, не только не было устранено в ходе судебного разбирательства, но фактически продолжает воспроизводиться непосредственно при исследовании доказательств судом». Они просят главу ВС «принять меры, направленные на прекращение нарушения права на защиту [подсудимых] и принципа осуществления уголовного судопроизводства на государственном языке Российской Федерации».