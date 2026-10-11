Сбои сервисов «Яндекса» затронули работу службы поддержки компании

Дата-центры «Яндекса» третий раз за неделю подверглись атаке беспилотников. Компания сообщила 8 октября о повреждении центра обработки данных (ЦОД) в городе Сасово в Рязанской области, 9 октября — в Калуге. Сегодня, 11 октября, был поврежден ЦОД во Владимире. Он полностью остановил работу.