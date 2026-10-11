Сбои сервисов «Яндекса» затронули работу службы поддержки компании
11.10.2026, 12:06
Повреждения дата-центров «Яндекса» затронули работу службы поддержки. Об этом сообщила пресс-служба компании. Специалисты стараются как можно скорее восстановить работу сервисов.
«Если не удается связаться с нами через приложения, пожалуйста, пишите в официальные аккаунты сервисов Яндекса в соцсетях. Сейчас обращений много, поэтому ответ может занять больше времени, чем обычно. Мы постараемся помочь каждому как можно скорее», — говорится в сообщении.
Дата-центры «Яндекса» третий раз за неделю подверглись атаке беспилотников. Компания сообщила 8 октября о повреждении центра обработки данных (ЦОД) в городе Сасово в Рязанской области, 9 октября — в Калуге. Сегодня, 11 октября, был поврежден ЦОД во Владимире. Он полностью остановил работу.
В рунете произошел масштабный сбой. Помимо некоторых сервисов «Яндекса», проблемы в работе случились у сервисов «М.Видео», «Вкусно — и точка», «Дринкит», аэропорта «Пулково» и других.