В работе сервисов «М.Видео», «Дринкит» и «Вкусно — и точка» произошел сбой
11.10.2026, 11:51
Сайт и мобильное приложение «М.Видео» столкнулись с перебоями из-за аварии у облачного провайдера. О технических проблемах компания сообщила в воскресенье в социальных сетях.
Из-за сбоя пользователи могут испытывать трудности с оформлением покупок, получением информации о заказах и организацией доставки. Специалисты «М.Видео» совместно с технической командой провайдера занимаются восстановлением работы сервисов.
О недоступности цифровых ресурсов сообщила сеть ресторанов «Вкусно — и точка». Временно перестали работать ее сайт и мобильное приложение. На время устранения неполадок посетители могут оформлять заказы через кассы и киоски самообслуживания в ресторанах.
Также о сбоях сообщил СЕО сети цифровых кофеен «Дринкит» (входит в Dodo Brands) Кирилл Гришин. «Мы упали. Не принимаем заказы. Из-за ночной аварии на инфраструктуре у нас нельзя сделать заказ»,— написал он в Telegram.