Во Внуково задержан третий фигурант по делу об угрозах судье Мосгорсуда

Третий подозреваемый по уголовному делу о публичных призывах в интернете и угрозах убийством судье Мосгорсуда задержан, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). В понедельник по делу задержали ранее судимого 46-летнего Алексея Вересова и 41-летнего Сергея Половца. Имя судьи не называется.

«В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый — Евгений Ерзунов был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, господин Половец был допрошен накануне.

Напомним, господин Вересов подозревается в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), господин Половец — в угрозах убийством и причинения вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ). Задержанным в ближайшее время планируют предъявить обвинение, затем следствие обратится в суд с ходатайством о мере пресечения.