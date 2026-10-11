Детали к автомату пришли контрабандой
Бывшего топ-менеджера «Калашникова» обвиняют в злоупотреблении при поставках
11.10.2026, 12:39
Как стало известно “Ъ”, суд в Ижевске приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора по закупкам и логистике АО «Концерн "Калашников"» Ксении Гращенковой. По версии следствия, она и другие фигуранты организовали контрабандную поставку российскому концерну из Китая комплектующих низкого качества. Ущерб по делу составил более 37 млн руб. Дело предполагаемых сообщников госпожи Гращенковой отдельно рассматривается в подмосковных Химках.
Уголовное дело в отношении Ксении Гращенковой рассматривается в Ленинском райсуде Ижевска, заседание состоялось 9 октября. Ей вменяют в вину злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Уголовное дело в отношении ее предполагаемых сообщников — соучредителя ООО «Интертехника», победителя конкурса «Танцы со звездами» 2010 года Алексея Леденева, владельца ООО «Ивановские ковши» Алексея Морохова и других — было закончено раньше и в начале июля этого года поступило для рассмотрения в Химкинский горсуд Подмосковья. Им вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), контрабанду частей огнестрельного оружия, совершенную организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), а также невыплату зарплаты (ст. 145.1 УК РФ). На этом процессе состоялось уже 16 заседаний. Обвинение по обоим делам утверждала прокуратура Ивановской области.
Как рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что в 2023 году при модернизации автомата АК-12 калибра 5,45 мм концерну потребовались полуфабрикаты двух деталей, которые планировалось использовать при внедрении конструкторских изменений в АК. Их разрешалось закупать у сторонних организаций. Летом владелец ООО «Ивановские ковши» Морохов заявил о наличии у его компании мощностей для гособоронзаказа. В августе он поставил пробную партию, прошедшую входной контроль. Представителям предприятия не сообщили, что по российским чертежам ее изготовили в КНР.
По данным следствия, фигуранты приобрели ООО «Монтажник», перерегистрировали его в ООО «Интертехника» и от имени этой фирмы предложили «Калашникову» изготовить в России 84 тыс. полуфабрикатов. В тот момент, установило следствие, фигуранты «достоверно знали», что у ООО «не имеется каких-либо производственных мощностей, оборудования, квалифицированных сотрудников», а представляемая ими организация в принципе не осуществляет производство как на территории России, так и за ее пределами.
В октябре 2023 года АО «Концерн "Калашников"» в лице директора по закупкам Ксении Гращенковой заключило с гендиректором ООО «Интертехника» Юрием Чернышевым договор подряда на поставку 80 тыс. полуфабрикатов деталей к АК. В договоре было записано, что «Интертехника» обязуется выполнить работы почти на 110 млн руб., не используя контрафактный и фальсифицированный товар.
Согласно материалам дела, фигуранты организовали заключение договоров между китайскими Jiangsu Origin Machinery Co., Ltd и Taizhou Hongze Trading Co., Ltd с одной стороны и «Ивановскими ковшами» — с другой на производство и закупку деталей, конструктивно совпадающих с требуемыми для «Калашникова» полуфабрикатами. В контрактах изделия обозначались как винтовые гайки. Контролеры концерна в первом случае приняли 2775 изделий, забраковав 819, во втором — контроль прошли еще 14 414 деталей.
Следствие пришло к выводу, что полуфабрикаты деталей, изготовленные на территории КНР и не обладающие необходимым качеством, то есть не соответствующие обязательным требованиям заказчика по договорам подряда, не подлежали оплате. Ущерб по делу составил 37,8 млн руб.
Сумма сложилась из денег, которые концерн уже заплатил поставщику, а также стоимости 6 тонн сырья, якобы поставленного производственникам из Иваново.
Фигурантам вменили в вину контрабанду, в том числе материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения, а персонально Алексея Морохова СКР обвинил в невыплате зарплаты господину Чернышеву. Причиненный ему имущественный вред составил почти 1 млн руб.
Изначально фигуранты признавали вину и даже заключали соглашения о досудебном сотрудничестве с прокуратурой, однако потом сделки с ними расторгли.