Мосгордуму пригласили на митинг

Депутаты Мосгордумы (МГД) вместе с представителями внесистемной оппозиции и правозащитниками в ближайшее время создадут комиссию, которая займется расследованием нарушений прав участников несогласованных акций протеста в Москве при задержаниях и в ходе судебных процессов. Оппозиционеры планируют подготовить предложения для МГД и Госдумы по изменению региональных и федеральных законов. Ряд инициаторов готовы пригласить к обсуждению «Единую Россию» и лояльное мэрии депутатское объединение «Моя Москва».

О намерении создать комиссию, которая смогла бы «изучить и обобщить причины нарушений прав москвичей на свободу собраний» и подготовить соответствующие поправки, заявил адвокат Михаил Бирюков в ходе круглого стола, организованного 8 ноября оппозиционными депутатами в Мосгордуме. Его поддержал депутат МГД Михаил Тимонов (СР), который был предложен участниками в качестве председателя комиссии. В оргкомитет вошли 11 человек: политики, политологи и правозащитники.

По словам господина Тимонова, выводы комиссия направит законодателям, «чтобы мы могли честно взглянуть в глаза своим избирателям, гражданам и сказать, что мы сделали в этой ситуации все, что от нас зависит».

Он также предложил включить в комиссию депутатов всех фракций, «поскольку нужно заручиться поддержкой всей думы, а большинство мест там оппозиции пока не принадлежит».

Участники мероприятия представили доклады с выводами о летних митингах в Москве. Координатор «ОВД-Инфо» Алла Фролова сообщила: на митинге 27 июля зафиксировано наибольшее число задержаний за всю историю наблюдения (с 2011 года) — как минимум 1388 человек. Общее число задержанных на четырех московских акциях с 14 июля по 31 августа — около 2,7 тыс. человек. Госпожа Фролова подчеркнула, что в 2012 году на 187 акциях задержали 3773 человек, в 2017-м — 3,5 тыс. человек на 199 акциях.

Правозащитница Александра Крыленкова создала видеореконструкцию митинга 27 июля, собрав несколько опубликованных в сети роликов:

«На видео видно, как от одной из дубинок отлетает кусок — настолько сильно они лупили человека. Участники пытаются любыми способами оттащить полицейских от тех, кого бьют, но это вообще никак не обсуждается в судах и не является смягчающим обстоятельством».





Госпожа Крыленкова добавила, что, по данным из открытых источников, в 2018 году из 6,3 тыс. дел об избиении полицейскими только 2% заканчивались реальными сроками: «Например, в Московской области было два приговора. Данил Беглец получил два года колонии за то, что схватил за руку полицейского. Такое же наказание получил человек, который топором рубанул полицейского по руке, которую потом пришивали».

Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев заявил, что все осужденные по делам о беспорядках перед выборами в Мосгордуму должны быть освобождены и официально признаны жертвами политических репрессий с причитающимися льготами.

Михаил Тимонов пояснил “Ъ”, что комиссия «будет создана в ближайшее время» и начнет готовить инициативы по изменению законов о выборах и митингах, которые затем планируется представить столичному парламенту. В комиссию войдут не только депутаты, но и неизбравшиеся политики и эксперты, отметил господин Тимонов.

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский отметил, что обсудить идеи оппозиционеров «наверное, можно», но получившие наказание за участие в несанкционированных митингах виноваты сами: «Поднимать руку на представителей правоохранительных органов нельзя». Для проверки же действий полицейских при задержаниях и пересмотра судебных решений существуют прокуратура и органы дознания, считает он.

Член депутатского объединения «Моя Москва» Наталья Метлина согласна, что нужно проанализировать практику отказов в согласовании митингов этим летом, а также действия полицейских при задержаниях. «Но все эти протесты возникли в связи с отказом в регистрации кандидатов в Мосгордуму,— заметила она “Ъ”.— Поэтому нужно просто менять избирательное законодательство, чем мы в ближайшее время и займемся. Сократить количество собираемых для регистрации подписей нужно точно». По мнению госпожи Метлиной, митинги в Москве нужно согласовывать в целях безопасности, но полицейские не должны действовать как «карательные подразделения».

Кира Дюрягина, Владимир Хейфец