Полиция применила силу к протестующим в порту Барселоны

Полицейские применили силу к протестующим, которые хотели прорваться через охраняемые портовые сооружения и заблокировать круизный терминал, сообщает газета El Periodico. По данным газеты, в акции участвовали около тысячи человек, никому из них не удалось прорваться к терминалу.

Сегодня, 18 октября, в Барселоне проходит всеобщая забастовка. Акции протеста проходят в различных точках. Премьер-министр Испании Педро Санчес между тем заявил, что граждане имеют на протест, однако они не должны мешать другим людям. «Виновные в применении насилия будут найдены и привлечены к ответственности»,— сказал он.

Напомним, 14 октября двенадцать лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет. В тот же день в Испании начались протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией и периодически перерастают в беспорядки. В результате столкновений уже пострадали не менее 550 человек, задержаны более 100. По пострадавших россиянах не сообщалось.

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Председатель правительства Каталонии Ким Торра выступил за необходимость нового референдума о независимости от Испании, осудив при этом беспорядки и насилие.

Подробнее о ситуации в Каталонии — в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».

О том, насколько безопасно туристам ехать в Барселону, читайте в публикации “Ъ FM”.