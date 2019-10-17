Глава правительства Каталонии выступил за новое голосование об автономности

Председатель каталонского правительства Ким Торра выступил за необходимость нового референдума о независимости от Испании, сообщает AFP. Он призвал граждан «не позволять запугивать себя угрозами и запретами».

1 октября 2017 года на референдуме за независимость Каталонии проголосовало 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали референдум незаконным.

«Если они приговорили нас к 100 годам тюрьмы (речь идет о сроках в общей сложности.— “Ъ”) за урны для голосования об автономности, ответ очевиден: мы должны снова это сделать... В течение срока полномочий этого парламента (который закончится в начале 2022 года) я буду выступать за то, чтобы мы осуществили право на самоопределение»,— сказал господин Торра.

Ранее господин Торра осудил беспорядки в Барселоне и выступил за мирный протест. Напомним, акции протеста идут в Испании с 14 октября. В тот день 12 лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, были приговорены к заключениям на сроки от 9 до 13 лет. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского суда, назвав его безобразием и призвав народ «отреагировать, как никогда раньше».

Подробнее о ситуации в Каталонии — в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».