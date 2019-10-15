«Правительство не рассматривает вопрос о помиловании»

Ситуация в аэропорту Барселоны, где с начала недели были задержаны и отложены десятки рейсов, стабилизировалась — но в пятницу столица испанской Каталонии готовится к новым протестам. Туристам из России уже рекомендовали обменять билеты или добираться до аэропорта на метро и заранее. Причиной нового витка кризиса стали тюремные приговоры Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к организации референдума 2017 года. В ходе беспорядков уже пострадали более 130 человек.

К вечеру вторника ситуация в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат стабилизировалась: в социальных сетях пассажиры пишут о том, что с задержками не столкнулись. Но в течение недели могут последовать новые акции протеста, а в пятницу жителей региона призвали выйти на всеобщую забастовку. О возможных манифестациях в регионе предупредили и российских граждан. Так, Федеральное агентство РФ по туризму (Ростуризм) со ссылкой на посольство РФ в Испании и генконсульство в Барселоне, отметило что «повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта» в городе ожидаются до 18 октября. В агентстве пояснили, что сейчас ситуация в городе контролируется полицией, а россиян среди пострадавших нет.

«Аэрофлот» в связи с акциями протеста в Барселоне разрешил клиентам менять билеты на 15 и 16 октября на вылет из аэропорта «Эль-Прат» и прилет в него без изменения маршрута на другие даты в пределах семи дней без штрафных санкций, говорится на сайте авиакомпании. Оформить вынужденный возврат билетов можно и по месту их приобретения. В случае опозданий пассажиров ко времени вылета в связи с перекрытиями дорог в Барселоне авиакомпания пересаживает их на свои более поздние рейсы. Тем же, кто все же решится вылетать из Барселоны в эти дни, в компании советуют приезжать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета и выбирать альтернативные маршруты подъезда к нему (оба терминала аэропорта соединены с сетью городского метро линией L9 Sud). «Аэрофлот» ежедневно выполняет из Барселоны четыре рейса в сутки.

Испанская Каталония оказалась вновь парализованной с начала недели. Акции протеста разразились не только в каталонской столице, но и в двух других каталонских муниципалитетах Жироне и Льейде. Каталонцы выходили на улицы с флагами автономии, с фотографиями осужденных в руках и с желтыми плакатами «Свободу политзаключенным». Не обошлось и без стычек с полицейскими, в ходе которых пострадали более 130 человек.

Протестующие перекрыли пять региональных дорог, возвели баррикады на железнодорожных путях вблизи французской границы и заблокировали подходы к аэропорту Эль-Прат. Около сотни авиарейсов было отменено, а люди, опаздывавшие на рейсы, были вынуждены выходить из такси и идти пешком там, где проезд был перекрыт. К блокировке объектов инфраструктуры каталонцев призвала платформа Tsunami Democratic — организатор и координатор протестов в регионе. «Мы должны прекратить любую деятельность (в аэропорту.— “Ъ”), чтобы мир стал свидетелем этой несправедливости»,— отмечается на их странице в Twitter.

Причиной разразившихся протестов стало оглашенное в понедельник решение Верховного суда Испании по делу о независимости региона.

В результате судебного процесса, который длился четыре месяца, 12 каталонских лидеров были приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет. Среди них практически вся политическая верхушка каталонского Женералитета (парламента): бывший заместитель главы правительства Ориол Жункерас, бывший министр иностранных дел Рауль Ромева, министр труда Долор Басса, бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель, а также экс-глава МВД региона Хоаким Форн. Большинство из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами.

Напомним, референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. За отделение автономной области от Испании высказались 90,1% граждан при явке 43%. Официальный Мадрид признал референдум недействительным и применил ст. 155 конституции о вводе прямого управления национальных властей. Позже в декабре 2017 году после проведения региональных выборов Барселоне вернули самоуправление.

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В поддержку осужденных выступил и преследуемый испанскими властями экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, в понедельник уже во второй раз объявленный в международный розыск. Политик, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии, вместе с несколькими сторонниками в понедельник вышел к зданию Европарламента, призывая к проведению нового референдума. «Нет другого пути, кроме как референдум, на котором мы могли бы сказать, чего мы хотим и как мы этого хотим. Пусть знают: мы не примем их рецепт, основанный на репрессиях и приговорах»,— заявил он в Брюсселе.

К новому референдуму призвал и нынешний глава Женералитета Ким Торра: он уверен в необходимости «продолжать защищать право Каталонии на самоопределение». Движение за независимость автономии он назвал «мирным и демократическим» и попросил не проводить параллели с протестами в Гонконге. Решение испанского суда осудил также футбольный клуб «Барселона», заявив, что «тюрьма — это не решение» и что добиться урегулирования конфликта можно лишь путем политического диалога.

Несмотря на новые митинги, правительство Испании четко дало понять: поблажек в отношении каталонских политиков не будет. «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании», — подтвердила во вторник «РИА Новости» и. о. министра финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

Марина Коваленко, Герман Костринский