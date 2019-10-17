Протесты оставляют Каталонию без экскурсий

Российские туроператоры отменяют экскурсии в Барселоне из-за массовых уличных протестов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Хотя участники рынка отметили, что акции почти не повлияли на количество российских туристов в Барселоне. Протесты продолжаются по всей Каталонии из-за жесткого решения испанского суда. Бывших представителей каталонского руководства приговорили к длительным срокам из-за попытки провести референдум в октябре 2017 года о независимости региона от Испании.

Глава каталонского правительства Ким Торра назвал протесты оправданными, но осудил насилие и вандализм: «Я призываю к спокойствию и ясности. Движение за независимость не должно быть насильственным, мы всегда осуждали это. Нельзя допускать инцидентов, которые мы наблюдаем на улицах нашей страны, нет ни причин, ни оправданий для поджога автомобилей и других актов вандализма. Протесты должны быть мирными. Это нормально — выступать против несправедливого приговора, марши за свободу — великолепный тому пример».

Центральные власти Испании направят в Каталонию дополнительные силы в помощь местным органам правопорядка, чтобы прекратить митинги. Столкновения демонстрантов с полицией в основном происходят по ночам — протестующие пытаются перекрывать дороги, а один раз им удалось заблокировать аэропорт. Количество пострадавших перевалило за сотню, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова: «Последние два дня протесты в основном происходят ночью. Если на дневные митинги в Барселоне выходят и молодые, и пожилые, то, как только темнеет, на улицах появляются в основном люди со скрытыми лицами, которых раньше не было видно на каталонских протестах, некоторые из них выходят в мотоциклетных шлемах, в повязках.

Они намеренно провоцируют столкновения с полицией, идут в центр Барселоны, выбирают какую-нибудь оживленную улицу, строят там баррикады из мусорных баков и поджигают их.

Кто стоит за протестами, неизвестно. Общее число заключенных под стражу в Барселоне составило уже 15 человек, как сообщает газета La Vanguardia, есть арестованные и в других городах Каталонии. Тем не менее центральные власти Испании продолжают говорить о том, что решение Верховного суда будет соблюдено и беспорядки будут подавляться решительно и спокойно. 17 октября забастовку начали студенческие союзы, ожидаются захваты зданий университета, которые продлятся несколько дней. 18 октября будут перерезаны практически все магистрали в городе. Что касается аэропорта, скорее всего, повторной блокировки ожидать не стоит. У бастующих получилось это сделать в первый день протестов в основном потому, что это была очень неожиданная мишень, сейчас же охрана аэропорта усилена. Тем не менее, передвигаться по самой Барселоне будет сложно, поэтому, если вы не хотите поучаствовать в протестах, посмотреть на них или сделать видео горящего города, то эти выходные, наверное, не самые лучшие, чтобы посетить столицу Каталонии».

Но днем 17 октября в центре Барселоны все было спокойно, заявил “Ъ FM” турист Иван, который находится в городе. По его словам, о беспорядках напоминают лишь знаки на асфальте и обилие полицейских на улицах: «Барселона довольно спокойная, все занимаются своими делами: кто-то идет на работу, кто-то, как всегда, гуляет с собаками, нет никаких стычек. Мы заметили лишь несколько человек с флагами и знаками за независимость Каталонии, которых, кстати, на асфальте и на зданиях довольно много. Обстановка абсолютно спокойная: светит солнце, все наслаждаются жизнью, автобусы ходят постоянно, туристические компании не отменяют свои экскурсии, большое количество людей гуляет по Саграде-Фамилии, парку Гуэль, набережной Барселоны. Полиция есть, особенно в центре. Но ночью здесь происходит нечто более страшное: порядка 10-20 тыс. человек пришли на одну из центральных площадей и устраивали какие-то баррикады. Как говорят местные жители, главная забастовка назначена на 18 октября. Тем не менее, сами каталонцы говорят, что в этот день они просто работают и сами не знают, будет ли что-то происходить. Многие местные, русские, которые живут здесь, даже планируют уехать из города».

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Как сообщило МВД Испании, всего с начала протестов в Каталонии пострадали почти 200 силовиков, десятки демонстрантов задержаны.

Сергей Гусев