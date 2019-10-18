Протесты в Барселоне опять переросли в беспорядки

Вечером 17 октября протесты в Барселоне переросли в столкновения с полицией, несколько человек пострадали. Акции протеста начались 14 октября после вынесения приговора 12 лидерам каталонских сепаратистов, выступавших за автономность. Они были приговорены к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет.

За вчерашний день в Барселоне были отменены 42 авиарейса, сообщает газета El Pais. Вечером протестующие снова начали поджигать контейнеры с мусором и закидывать полицию камнями. Вандалы также разбили несколько витрин магазинов, пишет La Vanguardia. Полиция была вынуждена применить силу для разгона толпы, в результате пострадали не менее шести человек, передает «Интерфакс».

Как сообщают местные СМИ, ущерб от беспорядков в Барселоне лишь за одну ночь 17 октября составил €500 тыс. В частности, были сожжены не менее десятка машин, 400 контейнеров с мусором, также произошли пожары в нескольких учреждениях.

Это уже четвертая ночь беспорядков в Барселоне. Сегодня, 18 октября, запланированы новые массовые акции. В Барселону уже направляются пять колон — из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны. На фоне протестов председатель каталонского правительства Ким Торра выступил за необходимость нового референдума о независимости от Испании.

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