Глава правительства Каталонии осудил беспорядки в Барселоне

Председатель каталонского правительства Ким Торра осудил беспорядки в Барселоне и выступил за мирный протест, сообщает газета La Vanguardia. Акции протеста идут уже несколько дней. Во время демонстраций происходили столкновения с полицией, митингующие блокировали подъезды к аэропорту.

«Нет никакого оправдания горящим машинам и вандализму. Протест всегда должен быть мирным»,— заявил господин Торра. По его словам, нельзя допустить, чтобы группа нарушителей создала негативный имидж сторонников независимости.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость Каталонии проголосовало 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали референдум незаконным.

14 октября в Испании начались протесты: в тот день 12 лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, были приговорены к заключениям на сроки от 9 до 13 лет. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского суда, назвав его безобразием и призвав народ «отреагировать, как никогда раньше».

О ситуации в Каталонии читайте в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».