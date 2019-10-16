Главные новости к утру 16 октября

Следственный комитет России предъявил обвинение всем новым фигурантам «московского дела» — Владимиру Емельянову, Александру Мыльникову, Андрею Баршаю, Максиму Мартинцову и Егору Лесных. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля.

Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Дело будет направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд для пересмотра апелляционного представления Генпрокуратуры на возврат дела в надзорное ведомство. О деле «Седьмой студии».

В ООН предложили запустить процедуру арбитража между генсекретарем организации и США как страной пребывания штаб-квартиры из-за невыдачи виз ряду делегаций на мероприятия Генассамблеи. Россия поддерживает предложение, сообщил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Последнее слово в этом вопросе остается за генеральным секретарем. О дипломатическом скандале.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в ближайшие дни. Главы двух стран выразили намерение способствовать созыву в октябре Конституционного комитета под эгидой ООН в Женеве. Также президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, отправятся с визитом в Турцию. Американская делегация будет настаивать на немедленном прекращении огня на северо-востоке Сирии и урегулировании ситуации путем переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкаре поступают предложения по поставкам истребителей вместо американских истребителей пятого поколения F-35. К тому же Турция имеет возможность уже сейчас купить альтернативные самолеты. США исключили Турцию из совместной программы F-35 после того, как Анкара взяла на вооружение зенитную ракетную систему С-400. Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что завершающий этап поставок российских комплексов состоится в декабре или ноябре.

Депутатами Госдумы вместе с представителями Росгвардии подготовлен законопроект, в соответствии с которым существенно расширяются ее полномочия в сфере обеспечения собственной безопасности. Ведомство будет принимать на работу только после испытания кандидатов полиграфом, а сам порядок и формы внутриведомственных проверок определит глава Росгвардии Виктор Золотов.

Главные анонсы 16 октября в подборке “Ъ”.