Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкаре поступают предложения по поставкам истребителей вместо американских истребителей пятого поколения F-35. К тому же, Турция имеет возможность уже сейчас купить альтернативные самолеты, сказал он журналистам в самолете, возвращаясь из рабочей поездки в Азербайджан. «У нас готовы альтернативы. Есть места, где мы уже можем купить сейчас и предложения еще поступают»,— цитирует господина Эрдогана телеканал NTV.

США исключили Турцию из совместной программы F-35 после того, как Анкара взяла на вооружение зенитную ракетную систему С-400. Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что завершающий этап поставок российских комплексов состоится в декабре или в ноябре.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400, сумма сделки составила около $2,5 млрд. Первый этап поставок C-400 завершился в июле этого года. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400, однако политик заявил, что не винит Турцию, и это «сложная ситуация». Вашингтон при этом отказался от передачи Анкаре истребителей F-35.

О том, почему США отложили санкции за покупку российских систем, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».