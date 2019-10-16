Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду, 16 октября, отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, сообщил президент США Дональд. Господин Пенс отметил в Twitter, что американская делегация будет настаивать на немедленном прекращении огня и урегулировании ситуации путем переговоров.

Двусторонняя встреча Майкла Пенса с президентом Турции Тайпом Эрдоганом запланирована на 17 октября.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил его посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Тот принял приглашение.

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Администрация США в ответ на действия Анкары ввела санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны, а также повысила экспортные пошлины на турецкую сталь. В ответ Турция заявила о том, что не намерена прекращать операцию, несмотря на усиление давления со стороны западных союзников.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».