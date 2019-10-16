Россия поддерживает предложение ООН рассмотреть в суде невыдачу дипломатам виз США

В Организации объединенных наций (ООН) предложили запустить процедуру арбитража между Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и США как страной пребывания штаб-квартиры Организации из-за невыдачи виз ряду делегаций на мероприятия Генассамблеи, сообщил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

«Часть делегаций, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный разделом 21 соглашения о штаб-квартире ООН, а именно проведение арбитража между Генсекретарем ООН и государством пребывания, как одним из возможных механизмов урегулирования этого вопроса»,— сказал господин Кузьмин (цитата по ТАСС).

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По его словам, Россия поддерживает это предложение, как и многие другие страны. При этом представители ЕС, по словам дипломата, заняли промежуточную позицию. Как отметил господин Кузьмин, последнее слово в этом вопросе остается за генеральным секретарем.

Визовый скандал разразился 24 сентября, когда в день отлета главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк выяснилось, что американское посольство не выдало визы 13 членам российской делегации, которые должны были его сопровождать. Позже стало известно, что США не выдали визы 18 российским дипломатам. В посольстве США назвали произошедшее «частным случаем», а Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств.

О новом дипломатическом российско-американском скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».