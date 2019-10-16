Виктор Золотов усиливает внутреннюю безопасность

Как стало известно “Ъ”, депутатами Госдумы вместе с представителями Росгвардии подготовлен законопроект, в соответствии с которым существенно расширяются ее полномочия в сфере обеспечения собственной безопасности. Ведомство будет принимать на работу только после испытания кандидатов полиграфом, а сам порядок и формы внутриведомственных проверок определит глава Росгвардии Виктор Золотов.

По данным “Ъ”, законопроект «О внесении изменений в федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и закон "О воинской и военной службе"» разработан зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном в соавторстве с главой комитета Василием Пискаревым. Интересно, что господин Хинштейн не понаслышке знаком с Росгвардией, так как несколько лет проработал советником директора службы, а его коллега ранее являлся первым заместителем председателя СКР.

Сам законопроект, который планируется внести в Госдуму сегодня, уместился всего на четырех листах убористого текста, однако содержит важнейшие для Росгвардии положения. Как отметил Александр Хинштейн, необходимость поправок обусловлена широчайшим спектром задач, которые поставлены перед росгвардейцами,— от борьбы с терроризмом и экстремизмом и обеспечения общественного порядка до охраны руководителей регионов и контроля за оборотом оружия и частными детективами. Всего в списке задач Росгвардии числится 31 пункт, а потому и служащим в ней предъявляются «особые требования». «Между тем в законодательстве имеется пробел в обеспечении собственной безопасности ведомства»,— пояснил “Ъ” господин Хинштейн. Он напомнил, что подразделения собственной безопасности имеются как в центральном аппарате, так и в округах и территориальных органах Росгвардии, однако их деятельность и полномочия никак не регламентированы законом. А это, в свою очередь, не позволяет проводить «всестороннюю проверку кандидатов на службу (работу) в Росгвардию», проверять уже действующих сотрудников и, более того, обеспечивать личную безопасность гвардейцев и членов их семей. Нововведения предполагают узаконить меры по собственной безопасности, порядок проведения проверок и предоставления необходимой информации. Если поправки будут одобрены Госдумой, то директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов будет сам определять «порядок, сроки и случаи проведения» проверок.

Одним из важнейших нововведений станет обязательное прохождение полиграфа. Кстати, законопроект предусматривает проведение проверок «в том числе с использованием технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде».

«Отказ от психофизиологического исследования кандидатом на службу или действующим сотрудником будет являться основанием для его непринятия или же, соответственно, немедленного увольнения»,— пояснил зампред комитета по безопасности. По его мнению, такие меры позволят отсеять определенную часть «недобросовестных соискателей», выявить уже работающих «оборотней», а также «усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности». Помимо этого, ожидается, что проверки, в том числе с использованием детекторов лжи, смогут существенно повысить уровень кадрового отбора, особенно при выдвижении сотрудников Росгвардии на начальствующие и командные должности.

Отметим, что нововведения планируется принять на фоне серьезных кадровых перемен в ведомстве — по разным причинам за последнее время его покинули сразу несколько высокопоставленных сотрудников, в том числе первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы. Некоторых из отставников заменили выходцами из ФСБ, наиболее известным из которых стал замдиректора Росгвардии — статс-секретарь Олег Плохой.

Кстати, авторы законопроекта также уточняют в пояснительной записке, что проверки, в том числе с использованием полиграфа, еще с 1995 года используются органами ФСБ и уже доказали свою эффективность.

Сергей Сергеев