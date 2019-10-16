Эрдоган принял приглашение Путина посетить Россию в ближайшие дни

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил его посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Тот принял приглашение, сообщается на сайте Кремля. Президенты двух стран обсудил ситуацию в Сирии, в том числе на севере этой страны, где турецкие военные проводят операцию «Источник мира».

«Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства»,— говорится в сообщении на сайте Кремля. Владимир Путин также обратил внимание на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. По его словам, сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями.

Господа Путин и Эрдоган выразили намерение способствовать созыву в октябре Конституционного комитета под эгидой ООН в Женеве.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

Турецкая армия и лояльные ей отряды сирийской оппозиции продолжают наступление на юг, расширяя контроль над населенными курдами приграничными районами Сирии. Навстречу им продвигаются сирийские правительственные войска, получившие приказ выйти к границе и дать отпор турецкой агрессии. При посредничестве России стороны попытаются договориться о разделе зон контроля на севере Сирии.

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