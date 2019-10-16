Главные анонсы 16 октября

Президент России Владимир Путин в Москве проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. С докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. О паводках

Предполагается, что Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии. СМИ сообщали, что запрос о проведении встречи подали Франция, Великобритания, Германия, Польша и Бельгия. О военной операции

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова. Его, экс-директора юридического департамента компании Татьяну Давыдову, а также двух адвокатов обвиняют в хищении 250 млн руб. авиакомпании. О деле

Чертановский суд Москвы огласит приговор по делу Дмитрия Домани, бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола о хищении 44 млн руб. Он обвиняется в том, что вместе с бывшим президентом федерации Юлией Аникеевой (осуждена заочно, находится в розыске) списывал деньги РФБ на проекты, которые существовали только на бумаге. Ущерб от их действий оценивается в сумму более 40 млн руб. Подробнее

Мосгорсуд рассмотри апелляции на решения судов по делам о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых и Петра и Елены Хомских. Они пришли на митинг 27 июля и 3 августа соответственно со своими несовершеннолетними детьми. Суды нижестоящей инстанции отказались лишать родительских прав и вынесли родителям предупреждения, прокуратура эти решения обжаловала. Подробнее