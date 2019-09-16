Обыск с летальным исходом

В понедельник в Нововоронеже от обширного инфаркта скончалась бабушка Данила Новикова — юриста воронежского штаба Алексея Навального. Ее внук утверждает, что женщина почувствовала себя плохо и «слегла» сразу после обыска в ее квартире, проведенного следователями СКР в рамках «дела ФБК». В СКР ситуацию не комментируют.

О смерти бабушки Данила Новикова “Ъ” рассказал координатор воронежского штаба Алексея Навального Павел Смирнов. По его словам, 79-летняя Валентина Тараканова скончалась вечером 16 сентября в больнице Нововоронежа. Утром 12 сентября СКР провел обыски в ее квартире в рамках дела о возможном отмывании Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) более 75 млн руб. «Обыск проводился по адресу регистрации нашего юриста Данила Новикова, хотя сам он там не живет. У нее изъяли старый планшет iPad, купленный с рук. После этого бабушка слегла»,— сказал господин Смирнов.

Сам Данил Новиков уточнил “Ъ”, что госпожа Тараканова скончалась от обширного инфаркта. «Когда пришли к ней в квартиру, меня дома не было. Они вызванивали меня с ее телефона. Саму бабушку на допрос не вызывали, она по делу не проходит. Весь следующий день мы пытались ее успокоить, вечером ей стало плохо. В субботу мы вызвали скорую, ее положили в реанимацию»,— заключил юрист штаба.

Вечером в понедельник Алексей Навальный написал в своем Telegram-канале, что «эта смерть на совести властей».

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения не смогли подтвердить или опровергнуть происшедшее, сославшись на врачебную тайну. В пресс-службе управления СКР не ответили на вопросы “Ъ”.

Павел Смирнов сегодня решил покинуть пост координатора воронежского штаба Алексея Навального, пояснив, что последние пять дней он находится «в аду». Помимо обысков по месту жительства и допросов, на личные счета сотрудников штаба был наложен арест в рамках уголовного дела.

Собеседник “Ъ” в правительстве Воронежской области заявил, что женщина попала в больницу не в день обыска. «Картина такая – обыски прошли в четверг, понятые-соседи, все штатно,— сказал собеседник “Ъ”.— В субботу в 14:25 она поступает в Новоронежскую больницу. Получает лечение. Сегодня в 16:50 умерла. А уж дальше совесть каждого позволит интерпретировать ситуацию в любую сторону. Царствие небесное ей».

Андрей Прах, Воронеж; Александр Черных