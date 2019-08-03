СКР завел дело об отмывании 1 млрд рублей в фонде Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Речь идет о сумме в 1 млрд руб. Дело открыто по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были заведомо приобретены другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. СКР называет эти деньги приобретенными преступным путем и заявляет, что подозреваемые об этом знали.

Потом предполагаемые соучастники преступления якобы внесли через банкоматы ту же сумму на расчетные счета нескольких банков, чтобы придать владению этими средствами «правомерный вид». После они перевели денежные средства на расчетные счета ФБК, чтобы профинансировать деятельность организации, заявили в СКР.

Накануне о доследственной проверке МВД России сообщило издание «Проект». Один из фигурантов расследования Леонид Волков, заявил, что полиция пытается сделать невозможным финансирование региональных штабов ФБК.

Напомним, что 24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток из-за анонса несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.