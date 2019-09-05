В офисе ФБК, студии «Навальный Live» и московском штабе оппозиционера проходят обыски

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального проходят обыски. Силовики пришли и в студию канала «Навальный.Live».

«Очевидно, главная цель — сорвать прямой эфир Навального, не дать еще раз сказать про "Умное голосование" на широкую аудиторию»,— написал господин Волков в своем Twitter. В московском штабе Алексея Навального также сообщили об обысках.

Пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш добавила, что сотрудники правоохранительных органов отключают камеры в здании ФБК.

Оппозиционер сообщил, что дверь в офис «Навальный.Live» выпилили.

«Медиазона» со ссылкой на волонтера штаба господина Навального Александру Калистратову сообщила, что замглавы штаба Михаил Савков, посетитель Дмитрий Гончаров и она сама были задержаны во время лекции для наблюдателей на выборах. Сейчас задержанные находятся в отделе полиции по Мещанскому району Москвы. Госпожа Калистратова отметила, что на господина Гончарова надели наручники после того, как от отказался отдавать силовикам телефон. Волонтер также сообщила, что в помещение вошли сотрудники СОБР и Следственного комитета. Причины задержания не сообщались.

На видео из сторис Александры Калистратовой видно, как к ней подходит сотрудник СОБРа в броне, каске и маске на лице и требует, чтобы она прекратила снимать. «Телефоны все сдайте на стойку», — говорит мужчина в костюме. «Не оказывайте противодействие. Потом вы можете все», — вторит ему сотрудник СОБРа.

Позже госпожа Калистратова сообщила «Медиазоне», что трех задержанных отпустили из ОВД без протоколов.

Напомним, 3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денег ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». По данным СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. 8 августа в офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина — прошли обыски.

Подробности обысков — в публикации “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».