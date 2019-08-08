Фонд Навального попал под санкции

8 августа в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ (СКР) по подозрению в отмывании одного миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК), прошли обыски в офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина. Все они в четверг побывали на допросах в СКР в качестве свидетелей. По имеющимся данным, обыск прошел также у юриста ФБК Владлена Лося. В четверг также были заблокированы банковские счета ФБК и ряда его сотрудников: сторонники Алексея Навального считают, что это помешает фонду оказывать помощь в выплате штрафов, назначенных задержанным на несанкционированных акциях протеста в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа.

«Счета ФБК и штабов заблокированы»,— сообщила утром в четверг в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш. По ее словам, личные счета сотрудников ФБК, в отношении которых СКР проводил проверку, также заблокированы. Утром 8 августа в офисе ФБК силовики, по словам одного из ближайших сторонников господина Навального Леонида Волкова, провели обыск с «выемкой техники». Обыск прошел и дома у трех юристов ФБК — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина.

СКР днем в четверг опубликовал сообщение: по версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». По данным СКР, эти средства в размере «порядка 1 млрд руб.» были приобретены преступным путем.

В СКР считают, что для легализации денег «соучастники» использовали «Cash-in и Recycling банкоматы» в Москве для внесения суммы на расчетные счета нескольких банков, а затем «организовали перевод зачисленных средств на текущие расчетные счета ФБК».

СКР сообщает, что принимает все меры, чтобы установить личности «всех соучастников преступления», а также источники получения средств, их объем и весь круг лиц, причастных «к незаконной схеме финансирования ФБК».

Кира Ярмыш уточнила, что по решению Пресненского суда Москвы «наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и счета некоторых сотрудников на сумму 75 млн руб.»: «Это та сумма, которую считают "отмытой" (не миллиард, как пишет СКР)»,— сообщила в Twitter госпожа Ярмыш. По ее словам, счета штабов также не фигурируют в уголовном деле. Сама Кира Ярмыш в течение дня оставалась недоступной для комментариев по телефону.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади заявил в Facebook, что «ничего противозаконного не совершал»: «Приносил людям пользу: писал заявления по закону о противодействии коррупции, защищал людей в судах, читал лекции, с грамотной и успешной командой помогал сотням людей бороться с несправедливостью в ЕСПЧ». По его словам, информацию о запланированном СКР обыске он получил еще в пятницу, 2 августа. Господин Гимади находился в отпуске, но остался в Москве, чтобы «продолжить защищать права людей во время арестов, обысков и при обжаловании незаконных отказов в регистрации кандидатов». По данным юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста», позже господина Гимади допросили в Следственном комитете Российской Федерации, где в качестве его защитника была представлена адвокат Светлана Байтурина.

Днем в четверг юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь опубликовала в своем аккаунте в Twitter фото Александра Помазуева, на его лице видны гематомы и ссадины. По словам госпожи Соболь, к господину Помазуеву во время обыска применили силу и ударили его лицом об пол. Как удалось выяснить “Ъ”, представители правоохранительных органов изъяли у господина Помазуева телефон и ноутбук. Господин Помазуев также был приглашен в СКР на допрос в качестве свидетеля.

Как утверждает юрист ФБК Евгений Замятин, к нему правоохранители пришли с обыском около 7 утра. «Апология протеста» сообщает, что после обыска господин Замятин был приглашен к 14 часам в СКР на допрос в качестве свидетеля. Его интерес должен был представлять адвокат Федор Сирош. Как сообщил господин Сирош “Ъ”, обыск в квартире господина Замятина длился около трех часов. Адвокат рассказал “Ъ”, что «сотрудники СКР вели себя корректно», не скрывали лиц, но предупредили господина Замятина, что, если он не впустит их в квартиру, им «придется выломать дверь». По просьбе господина Замятина обыск не начинали до приезда адвоката. Господин Сирош не смог дать подробный комментарий “Ъ” по поводу того, что происходило во время допроса господина Замятина, из-за подписки о неразглашении. По данным «Апологии протеста», такую подписку требовали у всех адвокатов на допросах юристов ФБК.

В ходе подготовки материала стало известно, что силовики пришли с обыском к еще одному юристу ФБК Владлену Лосю. К нему выехал адвокат Мансур Гильманов.

Экс-глава штаба Алексея Навального назвал уголовное дело «полным бредом». Ранее он предполагал, что следственные действия могут быть направлены на ограничение деятельности региональных штабов Навального.

Госпожа Соболь утверждает, что блокировка счетов фонда господина Навального была организована с целью воспрепятствовать работе ФБК и помешать оплачивать штрафы «незаконно задержанным на акциях протеста».

Подобной позиции придерживается и глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов. Он считает, что арест на счета ФБК «наложен с целью блокирования помощи задержанным в оплате штрафов за мирные акции». Об этом руководитель юридической организации написал в Telegram-канале «Апология протеста».

Напомним, несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа. На 10 августа на проспекте Сахарова намечен санкционированный митинг. Штаб Алексея Навального поддержал его проведение, но призвал сторонников сразу после официального окончания митинга выйти на несогласованную «Прогулку в поддержку честных выборов», маршрут которой пока не объявлялся. Сам господин Навальный сейчас отбывает административный арест за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Никита Прокшин