Трамп сообщил о работе с Конгрессом над санкциями против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с несколькими членами Конгресса (в том числе с демократами) над санкциями против Турции, которая проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. Подробностей он не уточнил.

«Минфин готов, может потребоваться дополнительные законодательные акты. По этому вопросу есть значительный консенсус. Турция попросила, чтобы мы этого не делали. Следите за развитием ситуации!»— написал господин Трамп в Twitter.

Напомним, ранее Дональд Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции, если это потребуется. Он также пообещал разрушить турецкую экономику, если Анкара сделать что-либо неподобающее.

Сегодня, 13 октября, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Германия и Франция также накануне решили приостановить экспорт оружия в Турцию.

Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».