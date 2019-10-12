Франция приостанавливает поставки оружия в Турцию

Париж решил приостановить поставки вооружения в Турцию и предупредил Анкару о том, что операция на северо-востоке Сирии угрожает европейской безопасности. Ранее такое же заявление сделала Германия.

«Ожидая окончание этого наступления Франция решила приостановить все планы по экспорту оружия в Турцию, которое может быть использовано при проведении операции. Это решение будет иметь немедленный эффект»,— говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и Минобороны Франции (цитата по Reuters).

В сообщении также говорится, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласуют свою позицию по Сирии в понедельник, 14 октября, на встрече в Люксембурге.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков.

Вашингтон пригрозил ввести против Анкары санкции, если она начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения в Сирии. Накануне президент США Дональд Трамп разрешил Минфину вводить ограничительные меры против Турции, если это потребуется. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».