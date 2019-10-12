Турция заявила об уничтожении более 400 боевиков в ходе операции в Сирии

Турецкие военные нейтрализовали 415 террористов во время операции «Источник мира» на севере Сирии. Операция началась в среду, 9 октября. Анкара считает террористами бойцов курдских формирований, которых поддерживают США.

По данным Министерства национальной обороны Турции, вооруженные силы продолжают наносить авиаудары по позициям боевиков. Кроме того, турецкие военные ведут и наземную операцию к востоку от реки Ефрат, говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Как утверждает базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека», в ходе турецкой спецоперации погибли 74 курда, передает Reuters.

Цель операции Анкары — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. МИД Турции говорил, что причиной военной операции стали поставки Вашингтоном оружия курдам. США пригрозили ввести против Турции санкции, если та начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.

Подробнее об операции — в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».