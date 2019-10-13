Меркель призвала Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить наступление на северо-востоке Сирии. Это произошло во время телефонного разговора, который состоялся 13 августа по инициативе Анкары, передает Reuters со ссылкой на сообщение правительства ФРГ. Накануне Германия и Франция объявили о приостановке экспорта вооружения в Турцию.

По мнению госпожи Меркель, операция может «дестабилизировать обстановку в регионе и привести к возрождению ИГ («Исламского государства», запрещено в России). Она призвала турецкого президента «немедленно» прекратить военные действия.

Господин Эрдоган заявил в эфире телеканала NTV, что он предложил Германии сделать выбор между Турцией и «террористами» (имеется в виду Рабочая партия Курдистана, против которой ведет операцию Анкара). «Я сказал Меркель: "Смотрите, что говорит ваш МИД. Мы с вами союзники по НАТО или же вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Очень странный подход»,— сказал президент Турции (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».