Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что Турция должна немедленно прекратить военную операцию на севере Сирии. Операция «Источник мира» идет с 9 октября, цель Анкары — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

Генсек ЛАГ осудил действия Турции, назвав их проявлением агрессии. «Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию»,— сказал господин Абуль Гейт на открытии экстренного заседания ЛАГ (цитата по «РИА Новости»).

По мнению генсека ЛАГ, около 300 тыс. человек могут стать беженцами из-за действий Турции. Ахмед Абуль Гейт также заявил об угрозе «настоящего геноцида против курдов», населяющих регионы на севере Сирии.

Турция воюет в Сирии против курдских формирований, которых считает террористами. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков. Курдов поддерживают США, и Вашингтон уже пригрозил ввести против Анкары санкции, если та начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.

Подробнее об операции — в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».