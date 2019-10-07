Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым.

«Если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)» — написал господин Трамп в Twitter.

По его словам, Турция вместе с Европой и другими странами должны нести ответственность за пленных боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) и членов их семей.

Дональд Трамп также заявил, что США сделали «больше, чем кто-либо мог ожидать» в борьбе с ИГ. «Сейчас настало время для других жителей региона, обладающих большими богатствами, защитить свою территорию»,— написал американский президент.

Напомним, в августе прошли турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что если Вашингтон станет затягивать формирование зоны, то Анкара начнет военную операцию против курдов, которых поддерживают США. 5 октября президент Турции анонсировал начало операции, потом он сообщил о стягивании дополнительных войск страны к границе Сирии. Белый дом заявил, что вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии. Позже господин Эрдоган сообщил, что США выводят своих военнослужащих с северо-востока Сирии.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».