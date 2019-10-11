Трамп разрешил Минфину вводить санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп предоставил Министерству финансов США «весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций» против Турции, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. По его словам, если глава государства еще не подписал соответствующий указ, то определенно подпишет в течение дня, передает ТАСС.

Ограничения в отношении любого лица, связанного с правительством Турции, могут быть введены по итогам консультаций между президентом, государственным секретарем и министром финансов, добавил господин Мнучин.

Ранее Государственный департамент США заявил, что Вашингтон введет санкции против Анкары, если в ходе операции на севере Сирии турецкие военные начнут «этнические чистки» или нанесут удары по мирному населению.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Целью Анкары президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал очистку приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США.

Подробности операции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».