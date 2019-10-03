Главные новости к утру 3 октября

Данные 60 млн банковских карт клиентов Сбербанка оказались на черном рынке, сообщил “Ъ” основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе.

Совет федерации нашел факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму. По словам председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, главной целью попыток вмешательства в избирательную кампанию в Мосгордуму было «тестирование» умения российских властей действовать в правовом поле в условиях массовых протестов. О вмешательстве.

Несколько судей Солнцевского райсуда Москвы лишились своих должностей после проверки. В ходе нее вскрылись грубые нарушения в работе судей и отсутствие за ними контроля со стороны руководителя. Отставка судей произошла по представлению главы Мосгорсуда Ольги Егоровой.

США после решения Всемирной торговой организации (ВТО) введут пошлины в 10% на самолеты и в 25% на другую продукцию из Евросоюза, включая промышленные и сельскохозяйственные товары, сообщило Торговое представительство США. Ранее ВТО разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus. Введение пошлин вступит в силу 18 октября.

«Зенит» обыграл португальскую «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита». О матче.

О предстоящих 3 октября событиях читайте в анонсе “Ъ”.