С дела диспетчеров слетают судьи

Как стало известно “Ъ”, Солнцевский райсуд Москвы вчера в третий раз начал рассматривать уголовное дело трех авиадиспетчеров, по вине которых, как считает следствие, при взлете в аэропорту Внуково в 2014 году потерпел катастрофу бизнесджет Falcon 50 с президентом компании Total Кристофом де Маржери на борту. Очередной возврат дела был связан с тем, что рассматривавшая его судья вместе с двумя коллегами была отправлена в отставку.

Неожиданный поворот в деле руководителя полетов аэропорта Внуково Романа Дунаева, диспетчера-инструктора Александра Круглова и диспетчера руления Надежды Архиповой произошел пару недель назад. Приехав на заседание, они вместо судьи Анны Егоровой, которая с октября прошлого года рассматривала уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), застали судью Екатерину Гришину.

Она объявила, что из-за смены судьи дело будет рассматриваться заново. Если адвокаты и подсудимые отнеслись к этому спокойно, то представитель Генпрокуратуры был крайне возмущен, так как за год слушаний он успел предоставить и изучить вместе с другими участниками процесса 68 из 170 томов дела. Теперь слушания начались заново, а 20 октября 2020 года по делу истекает срок давности.

Вчера прокуроры снова огласили обвинительное заключение. «Потом подсудимые еще раз пояснили, что вины не признают, считая, что действовали в соответствии с правилами и инструкциями»,— сообщил “Ъ” адвокат Романа Дунаева.

По его словам, затем выступили представители потерпевших — аэропорта и вдовы господина де Маржери. Последние заявили, что очень ждут вынесения какого-либо процессуального решения по делу, которое они считают сильно затянутым.

Как стало известно “Ъ”, судья Егорова, ушедшая в отставку, стала не единственной судьей Солнцевского райсуда, лишившейся поста. 5 сентября по представлению главы Мосгорсуда Ольги Егоровой в отставку были отправлены также Андрей Куропов и Татьяна Кислякова. Кроме того, дисциплинарное взыскание, как следует из базы данных квалифколлегии судей Москвы, было наложено на председателя суда Сергея Потапенко, который был понижен до ранга обычного судьи. Наказания, по данным источников “Ъ”, не связаны с делом об авиакатастрофе, а стали результатом проверки. В ходе нее вскрылись грубые нарушения в работе судей и отсутствие за ними контроля со стороны руководителя.

Напомним, что самолет с Кристофом де Маржери на борту разбился при взлете, столкнувшись со снегоуборщиком, которым управлял нетрезвый водитель, выехавший без разрешения на взлетно-посадочную полосу. В рамках первого процесса были осуждены сам водитель Владимир Мартыненко и начальник аэродромной смены инженер Владимир Леденев, но освобождены по амнистии. Дело в отношении диспетчеров выделили в отдельное производство, а судья, вынесший решение, ушел в отставку.

Сергей Сергеев