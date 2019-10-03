Главные анонсы 3 октября

Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Также в форуме примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Дутерте. Днем ранее на «Валдае» выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Самые яркие моменты выступления главы МИД РФ

На Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге пройдут дебаты о московских митингах перед выборами в Мосгордуму. Кремль ранее выступил против обсуждения внутрироссийских дел в ПАСЕ. О протестах в Москве

Американский посол в России Джон Хантсман покинет пост и отбудет в США. О состоянии двусторонних отношении он рассказал в интервью “Ъ”

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за твит о детях силовиков, а также апелляцию по делу Евгения Коваленко, приговоренного к трем с половиной годам колонии за бросок урны в бойца ОМОНа.

Люблинский суд в Москве продолжит рассмотрение дела движения «Новое величие». Десять фигурантов были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО; и четверо под домашним арестом. О деле

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве пройдет матч группового этапа Лиги Европы UEFA ЦСКА —«Эспаньол». В Краснодаре состоится встреча между «Краснодаром» и испанским «Хетафе».