США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС

США введут пошлины в 10% на самолеты и в 25% на другую продукцию из Евросоюза, включая промышленные и сельскохозяйственные товары, сообщило Торговое представительство США. Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.

По данным ведомства, основная часть пошлин, которая будет введена 18 октября, коснется товаров из Германии, Испании и Великобритании.

Под пошлины попадают следующие товары:

Пошлины в 10%: самолеты из Франции, Германии, Испании и Великобритании;

Пошлины в 25%:

Односолодовый ирландский и шотландский виски;

Свитеры, пуловеры, кашемировые изделия, шерстяная одежда из Великобритании;

Кофе и некоторое промышленное оборудование из Германии;

Различные сыры, оливковое масло и замороженное мясо из Германии, Испании и Великобритании;

Продукты из свинины, масло и йогурты из разных стран ЕС.

«В течение многих лет Европа предоставляла огромные субсидии Airbus, нанесшие серьезный ущерб авиакосмической промышленности США и нашим работникам. Наконец, после 15 лет судебных разбирательств, ВТО подтвердила, что Соединенные Штаты имеют право на введение контрмер в ответ на незаконные субсидии ЕС»,— приводятся в заявлении слова главы торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Он отметил, что Вашингтон обратился к ВТО с просьбой о встрече 14 октября для одобрения вводимых пошлин. «Торговое представительство США продолжит переоценку этих пошлин в зависимости от переговоров с ЕС»,— отметил господин Лайтхайзер.

Источник телеканала CNBC в Минторге США считает, что у ЕС «нет оснований» для ответных мер против решения американской стороны. Однако ранее Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз готов принять ответные меры, если США воспользуются правом ввода пошлин. Она напомнила, что через несколько месяцев ВТО разрешит ЕС ввести контрмеры против США в рамках параллельного дела по Boeing из-за несоблюдения правил организации. Пока Евросоюз намерен мирно урегулировать этот вопрос.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё американский президент Дональд Трамп назвал решение ВТО «большой победой для США». «С тех пор, как я стал президентом, у нас появилось множество побед по ВТО»,— сказал господин Трамп (цитата по AP).

Напомним, в середине 2018 года ВТО признала субсидирование деятельности Airbus странами Евросоюза ущемляющим интересы ее американского конкурента Boeing. Организация заявила, что ЕС проигнорировал ее требования и не прекратил поддержку производства компанией Airbus крупнейшего авиалайнера в мире A380 и дальнемагистрального A350.

В апреле 2019-го президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на товары из стран ЕС на $11 млрд. Еврокомиссия в ответ пообещала повысить тарифы на ввоз американских товаров на сумму $20 млрд. Пошлинами могут обложить, в частности, химикаты и аграрную продукцию.