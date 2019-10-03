«Зенит» закрепил старт в Лиге чемпионов

Уверенной победой «Зенита» завершился его матч с «Бенфикой» во втором туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Российский клуб, имевший преимущество своего поля, выиграл со счетом 3:1 и с четырьмя очками стал лидером квартета G. Столько же набрал «Лион», одолевший в гостях «РБ Лейпциг» — 2:0, но петербуржцы находятся выше по дополнительным показателям.

После оптимистичного старта в нынешней Лиге чемпионов, когда «Зенит» сыграл вничью на выезде с «Лионом» (1:1), а мог увезти из Франции и все три очка, для российского клуба очень важно было закрепить успех в домашнем матче с «Бенфикой». Тем более что соперник начал турнир с поражения на своем поле от «РБ Лейпцига» (1:2) и вообще показывал в последнее время довольно слабые результаты на международной арене. Все-таки «Бенфика» — гранд исключительно португальского, а отнюдь не европейского футбола. Исходя из сложившейся конъюнктуры, «Зенит» имел достаточно весомые шансы на победу.

Правда, несколько насторожила его блеклая игра в недавнем противостоянии национального первенства с «Локомотивом» (0:1). Но капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович обещал, что настрой на «Бенфику» будет особым, учитывая, как долго команда ждала возвращения Лиги чемпионов в Санкт-Петербург. Кстати, в предыдущий раз это у «Зенита» было в сезоне-2015/16, когда в 1/8 финала он уступил дома как раз лиссабонцам.

Хозяева создали опасный момент уже на второй минуте после того, как Артем Дзюба запустил в контратаку по правому флангу Сердара Азмуна. Иранец протащил мяч до штрафной площади и, разобравшись один на один с визави, пробил с близкого расстояния, но «Бенфику» выручил голкипер Одиссеас Влаходимос, а пытавшегося сыграть на добивании Дзюбу заблокировали защитники. Вскоре гости остро ответили с углового, когда немного промахнулся Харис Сеферович. А потом и «Зенит» едва не отличился со «стандарта», когда Дуглас Сантос после розыгрыша с угла поля нанес оригинальный удар с подкруткой и задел перекладину.

Петербуржцы все-таки действовали агрессивнее и на 22-й минуте заставили 37-кратного чемпиона Португалии ошибиться, накрыв его высоким прессингом. Магомед Оздоев отобрал мяч у Любомира Фейсы и отпасовал его Дзюбе, который оказался с глазу на глаз с вратарем и четко реализовал голевой эпизод. Тот же Оздоев мог записать себе в актив и результативную передачу на Олега Шатова, однако тот не попал в створ из выгодного положения. Не хватило точности и крученому удару Себастьяна Дриусси. Первый тайм прошел по сценарию «Зенита», владевшего заметным преимуществом, несмотря на то что «Бенфика» тоже хотела играть в активный футбол, и закономерно завершился в его пользу.

Сразу после перерыва снова в штрафную гостей ворвался Азмун, и Влаходимосу пришлось реагировать. Хозяева старались поддерживать неудобный для противника темп и продолжали его, что называется, поддушивать, навязывая буквально тотальную борьбу и выигрывая большую часть единоборств. Хотя «Зениту» противостояла команда техничная, умеющая распоряжаться мячом, так что порой ему приходилось и подолгу обороняться. К середине второго тайма «Бенфика» уже практически полностью контролировала мяч, а петербуржцы почти перестали угрожать чужим воротам. И тут их главный тренер Сергей Семак угадал с заменами. Причем в какой-то степени и несчастье, а именно повреждение Игоря Смольникова, помогло. В итоге его позицию занял Вячеслав Караваев, который уже через две минуты после выхода со скамейки запасных сделал второй гол. Точнее, его прострел привел к автоголу Рубена Диаша.

На 78-й минуте «Зенит» и вовсе забил третий мяч. Оздоев так неожиданно и быстро разыграл штрафной, назначенный за нарушение правил в районе центрального круга, что гости и не заметили, как Азмун убежал один на один с вратарем. К тому же их дезориентировал отвлекающим маневром Дзюба. Иранец издевательски легко обвел Влаходимоса и поразил пустые ворота. К сожалению, он угодил в мизерный офсайд, когда минуту спустя оформил дубль.

Показалось, что «Бенфика» окончательно деморализована, но она до финального свистка сражалась если не за очки, то за престиж. И заставила-таки петербуржцев понервничать после того, как на 85-й минуте Рауль де Томас влепил мяч в «девятку». Впрочем, все обошлось, «Зенит» победил с убедительным счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу в группе G. «Лион», который обыграл в гостях «РБ Лейпциг» — 2:0, чемпион России опережает благодаря большему количеству забитых мячей. Следующий матч команда Семака проведет 23 октября в Лейпциге.

Александр Ильин