«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Футболисты российского «Зенита» победили португальскую «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».

Гол забил Артем Дзюба (21), Сердар Азмун (78). Мяч в свои ворота забил защитник «Бенфики» Рубен Диаш (70).

В третьем туре 23 октября «Зенит» встретится в гостях с «Лейпцигом». В этот же день «Бенфика» сыграет с «Лионом».

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «“Зенит” закрепил старт в Лиге чемпионов».