«Ставка делалась не на Мосгордуму»

Сразу две комиссии — Государственной Думы и Совета федерации — по борьбе вмешательства во внутренние дела России собрались в среду на заседания и поделились предварительными итогами работы. Обе пришли к выводу: вмешательство идет полным ходом. На заседании комиссии Госдумы вновь обсуждали приглашения, направленные послу Соединенных Штатов в России и компании Deutsche Welle: напомним, посольство и канал стали одними из первых подозреваемых во вмешательстве. На заседании в Совете Федерации представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров приветствовал уголовные дела по факту участия в действиях нежелательных в России организаций.

Решение о создании думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России было принято на внеочередном заседании Совета Думы 19 августа по инициативе всех четырех фракций. Ради участия в комиссии депутаты даже были отозваны из отпусков раньше срока. Подобными вопросами занимается и созданная ранее временная комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Оба заседания в среду были посвящены иностранному вмешательству в выборы в Мосгордуму. При этом глава комиссии Совета федерации Андрей Климов сразу отметил, что ставка (теми, кто планировал и осуществлял вмешательство) делалась не на Мосгордуму, «при всем уважении к этому органу, а на дискредитацию федеральной российской власти». Главная цель зарубежных оппонентов, по мнению господина Климова, четко прописана в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанном президентом США Дональдом Трампом в 2017 году.

«Зарубежные оппоненты пытались в период июля-августа максимально использовать выборы в Мосгордуму в качестве повода для организации и проведения целого ряда протестных мероприятий, включая незаконные, с целью дискредитации руководства РФ, в том числе перед иностранной аудиторией, а также для попыток дестабилизации политической ситуации в российской столице»,— сказал Андрей Климов. При этом были задействованы не только иностранные СМИ и соцсети, но и дипломатические каналы: сенатор вновь напомнил о публикациях на сайтах посольств США и Великобритании схем протестных акций в Москве. Отметим, посольства ранее заявляли, что схемы были не рекламой протестов, а предостережением гражданам их стран, чтобы те случайно не попали в потасовку протестующих с ОМОНом.

По мнению сенатора, после выборов зарубежные кураторы, вмешивающиеся в российскую внутриполитическую жизнь, сместят акцент с политических протестов в сторону правозащитной деятельности: об этом, по мнению господина Климова, говорит заявление Михаила Ходорковского о создании некой рабочей группы по поддержке гражданского общества в России. Позже в беседе с “Ъ” господин Климов рассказал, что комиссия подготовит доклад о том, как меняется тактика вмешательства во внутреннюю политику России.

«По предварительным итогам мониторинга мы можем отметить, что идет разворот от тематики выборов к правам человека,— пояснил глава комиссии.

— Тех, кто участвовал в протестах и попал в поле зрения правоохранительных органов, делают сакральными жертвами. Выборы уходят на второй план, расклад сил в Мосгордуме никого не интересует. Мы это видим и по контенту СМИ, и по заявлениям дипломатического корпуса».

И. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов привел еще несколько фактов иностранного вмешательства, которое стало объектом внимания комиссии. К ним, по его мнению, относятся «пропагандистские клише» в заголовках западных СМИ — например, «Власть закручивает гайки». Члены комиссии также встревожены постами, твитами и ретвитами в социальных сетях зарубежных политиков и иностранных посольств.

Если на прошлом заседании в качестве меры борьбы с нежелательным вмешательством извне члены комиссии предложили вновь изменить законы о митингах и проводить их в каждом городе только в специально отведенных для этого местах, то теперь участники заседания сосредоточились на нежелательных организациях. Замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров сначала высоко оценил действия полиции и Росгвардии в ходе протестов в Москве, а затем приветствовал возбуждение уголовных дел за участие в деятельности организаций, нежелательных на территории РФ. Напомним, первой обвиняемой в участии в деятельности нежелательной организации в РФ стала активист «Открытой России» Анастасия Шевченко. Нежелательными прокуратура признала организации с участием господина Ходорковского.

На заседании думской комиссии в среду также вновь обсуждали публикации посольства США в Москве и немецкого канала Deutsche Welle. Глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что пригласил на заседание посла США в РФ Джона Хантсмана. По словам господина Пискарева, американский посол ранее уже заявлял о своей готовности дать объяснения по поводу опубликованного на сайтах посольства и консульства США в России маршрута шествия несистемных оппозиционеров. Как уточняется на сайте Государственной Думы, письмо с приглашением уже направлялось господину Хантсману, но «оно, вероятно, не было доставлено».

Депутат Госдумы, член комиссии Вадим Деньгин рассказал “Ъ”, что повторное приглашение было направлено с целью «уточнения даты и времени» заседания: по его словам, комиссия готова «подстроиться» под график американского посла. Депутат Наталья Поклноская, которая также входит в состав комиссии, сообщила “Ъ”, что вопросы к послу США сегодня обсуждались, но деталей она раскрыть не может. Сама она возмущена тем, что опубликованная на сайте посольства США информации о несанкционированной акции была представлена на русском языке.

Господин Деньгин также считает, что сообщение посольства на русском было адресовано россиянам, то есть дает основание говорить о вмешательстве во внутренние дела.

Думская комиссия также единогласно поддержала решение повторно отправить приглашение руководству компании Deutsche Welle. Отметим, председатель Госдумы Вячеслав Володин при формировании комиссии упоминал опубликованный в связи с митингами твит Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!» В МИДе этот пост также назвали призывом к участию в несанкционированных акциях. В ответе на первое приглашение, которое было оправлено в Московское бюро Deutsche Welle, было указано, что «коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции Генеральной дирекции телерадиокомпании, а сотрудники московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в данном вопросе».

Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн ранее также отметил, что их представители не видят «правовой возможности» для участия в заседании комиссии и пригласил Василия Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором медиакомпании «для более детального обсуждения вопроса».

По словам господина Пискарева, комиссия будет настаивать на участии Deutsche Welle в своем заседании, а в случае отказа немецкое издание может лишиться аккредитации в России.

Василий Пискарев рассказал журналистам о своем намерении обратиться к коллегам в Бундестаге с просьбой призвать представителей Deutsche Welle «приехать (в Москву.— “Ъ”) и объяснить, что они имели в виду, когда призывали москвичей выходить».

По запросу “Ъ” пресс-служба Deutsche Welle вчера предоставила комментарий инденданта (главы) компании Петера Лимбурга: «Мы всегда готовы к диалогу и пригласили господина Пискарева (в Германию.— “Ъ”), но сначала нужно договориться о рамочных условиях диалога. Вызов на ковер — это явно не лучший способ обмена мнениями. О характере приглашения (со стороны Госдумы.— “Ъ”) говорит тот факт, что у нас угрожают отозвать аккредитацию. Deutsche Welle — это независимое общественно-правовое СМИ, и мы не дадим себя шантажировать. При этом мы ясно и неоднократно давали понять, что мы не вмешивались во внутренние дела России и не намерены этого делать. Мы не призывали в Twitter к участию в демонстрации, а лишь процитировали ее организаторов. Это так очевидно, что мы не понимаем вокруг чего весь сыр-бор. Обвинение в нарушении нами российских законов совершенно абсурдно».

В беседе с “Ъ” господин Пискарев уточнил, что кроме публикаций посольства США и компании Deutsche Welle в распоряжении комиссии уже есть «много материала» об иностранном вмешательстве в российские дела. Деталей он раскрывать не стал.

Обе комиссии, похоже, настроены на долгую работу. По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, приглашенного на заседание комиссии Совфеда в качестве эксперта, иностранное вмешательство ориентировано на срок до 2024 года, а его задача — «закладка кода нелигитимности власти из-за нечестных выборов». «Комиссия была создана, когда стало очевидно, что мы не можем оставить на самотек самые разные процессы, связанные с вмешательством — не только напрямую в выборы, а в целом во внутриполитическую жизнь нашей страны,— сказал господин Егорченков “Ъ”.— Факты говорят об ином: спланированной кампании и американской, и европейской. В нашем информационном мире слишком велик шанс, что сработают не наши инструменты, а чьи-то другие».

Ксения Веретенникова, Никита Прокшин, Елена Черненко