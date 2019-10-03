Совет федерации нашел факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Главной целью попыток вмешательства в избирательную кампанию в Мосгордуму было «тестирование» умения российских властей действовать в правовом поле в условиях массовых протестов, сообщили «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова. Сейчас комиссия готовит доклад о попытках иностранного воздействия на избирательный процесс в России.

«Наиболее заметные попытки иностранного вмешательство были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным. Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права»,— сообщил газете господин Климов. По его словам, группа Совета федерации по наблюдению за избирательной кампанией 2019 года работала с 30 мая по 12 сентября. Доклад о результатах будет представлен на ближайшем заседании комиссии.

Господин Климов добавил, что по итогам можно сделать вывод: попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами в Мосгордуму, а с желанием определенных сил проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции. «Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно»,— подчеркнул господи Климов. Он не стал уточнять, кто мог стать заказчиком «тестирования», однако упомянул Deutsche Welle и «Радио Свобода». У финансируемого властями США “Радио Свобода” есть информационный ресурс “Сирибь.Реалии”, который заточен на протесты в сибирских регионах»,—отметил сенатор. По его словам, если в регионе проходят выборы, то эти СМИ «пытаются на них повлиять». Сюда же он отнес и «Кавказ.Реалии».

О вмешательстве в выборы в Мосгордуму в сентябре сообщали сразу две комиссии — Государственной Думы и Совета федерации. На заседании они поделились предварительными итогами работы. Обе пришли к выводу: вмешательство идет полным ходом. На заседании комиссии Госдумы вновь обсуждали приглашения, направленные послу Соединенных Штатов в России и компании Deutsche Welle: напомним, посольство и канал стали одними из первых подозреваемых во вмешательстве. На заседании в Совете федерации представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров приветствовал уголовные дела по факту участия в действиях нежелательных в России организаций.

Подробнее — в материале “Ъ” «”Ставка делалась не на Мосгордуму”».