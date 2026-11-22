Экстренные службы в Сочи ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли вечером 21 ноября и в ночь на 22 ноября. Больше всего пострадал Адлерский район, где разлилась река Кепша. Вода залила дворы пяти домовладений, сообщает глава города Андрей Прошунин. Подтоплена гостиница в Хостинском районе, несколько дворов в Лазаревском районе, а также два участка автодороги.