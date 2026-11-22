Частные дома и гостиница подтоплены в Сочи после сильных ливней
Экстренные службы в Сочи ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли вечером 21 ноября и в ночь на 22 ноября. Больше всего пострадал Адлерский район, где разлилась река Кепша. Вода залила дворы пяти домовладений, сообщает глава города Андрей Прошунин. Подтоплена гостиница в Хостинском районе, несколько дворов в Лазаревском районе, а также два участка автодороги.
По данным МЧС, в Хостинском районе произошел сход грязекаменной массы, в результате поврежден водопровод, несколько домов отключены от водоснабжения. Пострадавших среди жителей нет, общественный транспорт работает по расписанию. Коммунальные службы очищают территорию от грунта и селевых наносов, убирают поваленные деревья, восстанавливают поврежденные участки дорог.
Штормовое предупреждение в Сочи продолжает действовать, специалисты наблюдают за уровнем воды в реках и состоянием горных склонов. До конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября на побережье Сочи сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Городские власти просят жителей и гостей Сочи следить за официальными сообщениями и соблюдать меры безопасности.