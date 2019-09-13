Новые иски к оппозиции нуждаются в уточнении Суд назначил беседу по делам об ущербе от протестов на 21 октября

В Симоновском суде Москвы прошли первые предварительные беседы по трем новым искам бюджетных организаций к оппозиционерам. ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ГУП «Метрополитен» намерены взыскать с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова в общей сложности 3,1 млн руб. за ущерб, якобы причиненный участниками несанкционированных протестов в Москве 3 августа. Несмотря на то что ранее СМИ сообщили о том, что заседание по существу объявлено 21 октября, “Ъ” выяснил, что судья «продлила подготовку» по этим искам.

Судья Симоновского суда Москвы Анастасия Лоскутова «продлила подготовку» по искам ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ГУП «Метрополитен» к сотрудникам ФБК Любови Соболь и Георгию Албурову за несанкционированную акцию протеста 3 августа в Москве. «Метрополитен» требует возместить 272 тыс. руб. за выход дополнительных сотрудников на работу в выходной день, «Мосгортранс» — 657 тыс. руб. за помехи движению транспорта и снятие автобусов с маршрутов, ГБУ «Автомобильные дороги» — 3 млн 22 тыс. руб. за поврежденные протестующими объекты инфраструктуры.

Судья Анастасия Лоскутова, по словам адвоката Георгия Албурова Вячеслава Гимади, назначила очередную беседу по трем делам на 21 октября, чтобы «истцы смогли уточнить свои требования и подтвердить их документами». Дата предварительного заседания не назначена.

Как рассказал “Ъ” Вячеслав Гимади, который знакомится с документами истцов, пока что расчеты «якобы полученного ущерба представляют собой обычные таблички в Excel с подписью».

«На оппозиционеров пытаются давить финансово,— подчеркнул господин Гимади.— Очевидно, хотят отомстить за протесты против отказа в регистрации независимых кандидатов и результаты "Умного голосования"».

Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал в беседе с “Ъ” иски подконтрольных мэрии Москвы организаций оппозиционерам «инерцией административной машины, контрпродуктивной с точки зрения интерпретации результатов выборов». «Власть выглядела честно при подсчете, а теперь ведет административное давление,— пояснил господин Виноградов.— Содержание обвинения многими оппозиционерами воспринимается как мошенническое. Зато на следующем витке может пригодиться, если опять реанимируется запретительный тренд в отношении митингов».

Напомним, Симоновский суд зарегистрировал еще два иска к Любови Соболь и Георгию Албурову от двух индивидуальных предпринимателей, встреч по которым пока не назначено. 10 сентября ГУП «Мосгортранс» выиграло суд против организаторов акции протеста 27 июля в центре Москвы. По мнению представителей «Мосгортранса», несанкционированная протестная акция привела к убыткам из-за простоя транспорта. 11 сентября Коптевский суд Москвы отложил рассмотрение иска ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам.

Мария Литвинова