WSJ: оборонная отрасль Украины, вероятно, достигла потолка роста
Украинский оборонный сектор после расширения, начавшегося в 2022 году, вероятно, достиг предела роста. Такую оценку представителей отрасли и оборонных аналитиков приводит The Wall Street Journal. По данным газеты, наращивать выпуск мешают недостаток денег и работников, а также риски для заводов. Финансирование делят более 1,3 тыс. компаний, что сдерживает наиболее перспективных производителей.
Небольшие предприятия прежде помогали быстро проверять новые разработки, однако теперь их многочисленность затрудняет развитие отрасли, пишет WSJ. Консультировавший украинское правительство по оборонному производству бывший офицер ВМС США Нико Вудс связывает раздробленность в том числе с закупками: отдельные командиры вправе сами заказывать оборудование либо получать его как пожертвования.
Часть производителей ищет зарубежное финансирование и площадки для выпуска продукции. «Каждая украинская компания, достигшая значительного масштаба, стремится закрепиться на Западе»,— заявил глава зарегистрированной в Великобритании украинской Uforce Олег Рогинский. При этом, согласно приведенным WSJ данным Минобороны Украины, на 2026 год запланирован выпуск более 7 млн беспилотников. В 2024 году он составил около 2,2 млн.
Обеспечить себя достаточным количеством ракетных комплексов ПВО Украина пока не может и зависит от американских и европейских поставок, отмечает газета.