Часть производителей ищет зарубежное финансирование и площадки для выпуска продукции. «Каждая украинская компания, достигшая значительного масштаба, стремится закрепиться на Западе»,— заявил глава зарегистрированной в Великобритании украинской Uforce Олег Рогинский. При этом, согласно приведенным WSJ данным Минобороны Украины, на 2026 год запланирован выпуск более 7 млн беспилотников. В 2024 году он составил около 2,2 млн.