Совет НАТО обсудит инцидент с упавшими в Польше ракетами 23 ноября
В понедельник, 23 ноября, в штаб-квартире Североатлантического альянса состоится внеплановое заседание Совета НАТО. Об этом сообщил в Х министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, уточнив, что на встрече планируется обсудить недавний инцидент с упавшими в республике ракетами.
Инцидент произошел утром в пятницу, когда воздушное пространство республики нарушили две ракеты и один беспилотник. Объекты упали на территории двух восточных воеводств: в Руднике-над-Саном (Подкарпатское воеводство) и Новом Липовце (Люблинское воеводство). Дрон был обнаружен в селе Молодыч. Польские власти утверждают, что и беспилотник, и ракеты были российскими.
В результате падения ракет и БПЛА пострадавших не зафиксировано. Премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал руководство НАТО о случившемся и получил от альянса заверения в солидарности.
Ранее издание Bild сообщало, что Варшава рассматривала возможность активации статьи 4 Североатлантического договора. Этот механизм позволяет требовать официальных консультаций со всеми членами блока. Однако, по данным источников, Берлин выступал против такого решения, опасаясь обесценивания данного инструмента из-за его частого применения.