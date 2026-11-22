Инцидент произошел утром в пятницу, когда воздушное пространство республики нарушили две ракеты и один беспилотник. Объекты упали на территории двух восточных воеводств: в Руднике-над-Саном (Подкарпатское воеводство) и Новом Липовце (Люблинское воеводство). Дрон был обнаружен в селе Молодыч. Польские власти утверждают, что и беспилотник, и ракеты были российскими.