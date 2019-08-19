«Армения» теряет рейтинг из-за иска

Пользователи Facebook обрушили рейтинг ресторана «Армения» на Тверском бульваре. Сейчас заведение оценивается меньше чем в два балла из пяти. Подавляющее большинство всех негативных отзывов появилось в последние три дня — после того, как стало известно об иске владельца «Армении» в отношении организаторов несогласованной акции 27 июля.

В числе ответчиков — политики Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь. Предприниматель требует от них более 550 тыс. руб. в качестве компенсации недополученной прибыли: в день акции он закрыл заведение. В самом ресторане «Армения» от комментариев отказались и сообщили, что управляющего сейчас нет в Москве. “Ъ FM” узнал у московских рестораторов, как они оценивают действия владельца заведения:

Михаил Гончаров, директор сети «Теремок»: «Если ресторан в субботу делает большую выручку, то, наверное, каждый день достаточно важный. Если он находится на пути протестующих, конечно, такое может быть. Если это проводится в несогласованном месте, то тогда это вполне оправдано. Обращаются с призывом пройти толпой по Садовому кольцу, в том числе там провокаторы могут быть какие-то. Но если бы толпа куда-то не пошла, то и провокаторов бы быть не могло, правильно? Поэтому если человек говорит, мол, давайте пойдем туда, то он должен на себя брать ответственность за то, что может вытворить толпа». Сергей Миронов, владелец ресторанов «Мясо&Рыба»: «О размере убытков судить сложно. Все зависит от ресторана, сколько у него стоит аренда в день, количества персонала. Есть кухня, которая совершенно не пострадает,— блюда пролежат в холодильнике, а есть такие рестораны, где заготовки все придется выбросить. Рестораны на Тверской страдают всегда. Тот же парад на Красной площади — перекрываются улицы. По сути, люди, которые открывают заведения в таких местах, уже к этому готовы, наверное. Насколько можно предъявлять претензии? Можно попробовать, но я сомневаюсь. Данные события все-таки являются неким форс-мажором, которые не были заложены». Андрей Лобжанидзе, ресторатор: «Я думаю, что это пиар-акция. Давно мертвый ресторан решил подать иск, то есть это какая-то армянская хитрость, я думаю. Адекватные люди подобной ерундой заниматься не будут. Я бы иски подавал в случае, когда на полгода перегораживают, условно говоря, из-за какого-нибудь городского ремонта доступ к ресторану. Вот это жесть — рушится бизнес из-за того, что меняют парковку. Гораздо чаще подобная ситуация происходит. Мэрия города вредит владельцам ресторанов, а не митингующие. В любой цивилизованной стране происходят демонстрации, и это нормальное явление для государства».

Помимо владельца ресторана «Армения», иски к организаторам несогласованных акций подали «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». Они пожаловались на то, что митингующие перекрывали проезжую часть и нарушали общественный порядок. Всего у лидеров протеста хотят отсудить 13 млн руб. Из них более 10 млн — сумма ущерба от «повреждений малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства и прочего». Кто же должен компенсировать ущерб? И как его оценить?

По мнению гендиректора юридической компании Urvista Алексея Петропольского, ни организаторы, ни участники московских протестов не должны отвечать за то, что бизнес недополучает прибыль:

«Юридически доказать это будет практически невозможно. Ведь никто не знал конкретно, где будет это проводиться, будут ли перекрывать эту улицу в момент. У них же это были шествия, совершенно мирные, по их доводам. Еще сотня ресторанов была открыта, где тоже проходил митинг, а конкретно угол Тверского бульвара и Тверской улицы был перекрыт. Как могла повлиять на это та же Любовь Соболь? Да никак. Есть закон о проведении митингов, в котором речь идет о безопасности, и всем рестораторам настоятельно рекомендуют не работать в случае, если митинг будет проводиться, как минимум закрывать летние кафе. В этом случае, когда теряются деньги, подавать иск к администрации будет бесполезно, потому что для них это также форс-мажорные обстоятельства.

Здесь остается только уповать на совесть собственников, тех, кто сдает эти помещения. Они в теории могут компенсировать деньги, которые не были заработаны, вычитая дни аренды, в которые магазин не работал».

Негативные отзывы на ресторан «Армения» также появились на крупнейшей платформе для путешественников — TripAdvisor. Правда, в отличие от Facebook, там рейтинг заведения практически не изменился: он держится на уровне четырех из пяти баллов. Причем пользователи критикуют ресторан не только за иск к оппозиционерам, но и за плохой сервис, цены, а также низкое качество блюд.

Лилия Галявиева