Главные новости к утру 1 октября

Уволен и.о. завотделения онкоцентра Блохина Георгий Менткевич. В понедельник 26 врачей из НИИ детской онкологии и гематологии написали, по их словам, заявления об увольнении. Они жалуются на «ужасные условия», в которых дети получают лечение, а также несправедливое начисление зарплаты. Одним из инициаторов этого обращения был господин Менткевич. О конфликте

Всемирное антидопинговое агентство WADA представило список запрещенных к употреблению спортсменами веществ на следующий год. Перечень был утвержден исполнительным комитетом WADA 23 сентября и вступает в силу 1 января. Об обвинениях в допинге

Госсекретарь США Майк Помпео принимал участие в телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о беседе, впоследствии вызвавшей скандал. Господин Помпео был среди представителей администрации, которые слушали разговор.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Как стало известно “Ъ”, начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу. Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади.

В Нью-Йорке в возрасте 74 лет умерла американская оперная певица (сопрано) Джесси Норман. Она умерла в больнице Маунт-Синай от септического шока и полиорганной недостаточности, последовавшей за осложнениями после травмы позвоночника, которую певица получила в 2015 году.

О предстоящих 1 октября событиях читайте в анонсе “Ъ”.