Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США (.pdf), из-за которого в Конгрессе США объявили о начале слушаний по импичменту Дональда Трампа. Демократы считают, что господин Трамп поступил антиконституционно, попросив господина Зеленского в обмен на финансовую помощь Украине провести коррупционное расследование в отношении Джо Байдена — наиболее вероятного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. “Ъ” перевел разговор президентов.

Трамп: Поздравляю с великолепной победой. Мы все в США наблюдали за происходящим, и вы проделали гигантскую работу. То, как вы прорвались, будучи тем, кому не прочили много шансов на успех, а вы так легко победили. Это фантастическое достижение. Поздравляю!

Зеленский: Вы абсолютно правы, господин президент. Мы победили с большим преимуществом, и мы усердно работали для этого. Мы много работали, но я хочу признаться, что у меня была возможность поучиться у вас. Мы использовали многие из ваших умений и знаний, и у нас была возможность применить их в нашей предвыборной кампании, и это правда, что эти выборы были уникальными. Уникальность ситуации была в том, что мы могли достичь уникального результата. И я могу вам сказать вот что: в первый раз вы звонили мне, чтобы поздравить меня с победой на президентских выборах, а во второй раз вы мне звоните, когда моя партия выиграла парламентские выборы. Кажется, мне нужно чаще участвовать в выборах, чтобы вы могли мне чаще звонить и мы могли чаще общаться по телефону.

Трамп: Отличная идея. Я думаю, что ваша страна рада происшедшему.

Зеленский: Что ж, да, по правде говоря, мы усердно работаем, ведь мы хотели осушить то болото, что образовалось в нашей стране. Мы привели много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим получить правительство нового формата и нового типа. А вы прекрасный учитель и в этом.

Трамп: Очень любезно с вашей стороны. Скажу, что мы очень многое делаем для Украины. Мы потратили много сил и времени. Гораздо больше, чем европейские страны, а они должны помогать вам гораздо больше, чем сейчас. Германия почти ничего для вас не делает. Все, что они делают,— это болтовня, и вам следует указать им на это. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но она ничего не делает. И многие европейские страны ведут себя точно так же, я думаю, вам стоит обратить на это внимание. Но США очень хорошо относятся к Украине. Не могу сказать, что это должно быть взаимно, всякое нехорошее случается, но США очень-очень хорошо относятся к Украине.

Зеленский: Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%, и я вот что вам скажу. Я разговаривал с Ангелой Меркель, и я встречался с ней. Я встречался и разговаривал с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно много в сфере санкций. Они не усиливают санкции. Они не работают на Украину так, как должны. И получается, что несмотря на то, что нашим ближайшим партнером должен быть Европейский союз, на деле оказывается, что США для нас гораздо более близкий партнер, чем ЕС. И я благодарен вам за это, потому что США делают достаточно много для Украины. Гораздо больше, чем Европейский союз, особенно когда речь идет о санкциях против России. Я также хотел бы поблагодарить вас за поддержку в оборонной сфере. Мы готовы к следующим шагам сотрудничества и — конкретно — практически готовы закупить у США еще противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» в целях обороны.

Трамп: Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна прошла через многое. И Украина об этом знает. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что же такое случилось со всей этой ситуацией с Украиной… они говорят, CrowdStrike… Мне кажется, один из ваших богатых людей… Сервер, говорят, есть у Украины. Многое произошло, вся эта ситуация. Думаю, вы окружаете себя некоторыми из таких же людей. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я хотел бы, чтобы вы основательно в этом деле разобрались. Как вы видели вчера, вся эта чепуха закончилась очень плохой работой человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентная работа, но говорят, что многое начиналось с Украины. В общем, если возможно, сделайте что можете, так как это очень важно.

Зеленский: Да, это очень важно для меня. И все, что вы ранее упомянули. Для меня, как президента, это очень важно, и мы открыты для будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу в сотрудничестве Соединенных Штатов и Украины. С этой целью я только что отозвал нашего посла в США, и его сменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет усердно работать над тем, чтобы наши страны становились ближе друг другу. Я бы очень хотел и надеюсь, чтобы он удостоился вашего доверия и вашей уверенности и чтобы у вас наладились личные связи, чтобы мы могли еще теснее сотрудничать. Скажу вам лично, что один из моих помощников совсем недавно общался с господином Джулиани, и мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет приехать в Украину и мы с ним встретимся здесь. Хочу еще раз вас заверить, что нас окружают только ваши друзья. Я постараюсь окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы хорошие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, так что мы можем продолжать наше стратегическое партнерство. И я также планирую окружить себя замечательными людьми, а что касается того расследования, я, как президент Украины, гарантирую, что все расследования будут проводиться открыто и честно. В этом я могу вас заверить.

Трамп: Это хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорошим, и его сняли, и это действительно несправедливо. Многие об этом говорят, как сняли очень хорошего прокурора, и с этим у вас были связаны какие-то очень нехорошие люди. Господин Джулиани — очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу, чтобы он позвонил вам. И генеральный прокурор тоже позвонил. Руди хорошо знает о том, что происходит, и он очень толковый парень. Если бы вы могли с ним поговорить, это было бы замечательно. Бывший посол из США, женщина, неприятная личность, и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были неприятными личностями, поэтому я хотел бы, чтобы вы об этом знали. Теперь вот еще что.

Много разговоров ходит о сыне Байдена, что это Байден остановил судебное преследование, и многие хотят выяснить это. Поэтому, если у вас что-то получится с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден похвалялся тут, что он остановил судебное преследование, так что если вы сможете разобраться с этим… Мне это кажется ужасным.

Зеленский: Я хотел сказать вам про этого прокурора. Прежде всего я понимаю и знаю об этой ситуации. После того как мы получили абсолютное большинство в парламенте, следующий генпрокурор страны будет на 100% моим человеком, моей кандидатурой, назначение которого одобрит парламент, и он начнет исполнять обязанности в сентябре. Он или она изучит ситуацию вокруг того прокурора, особенно упомянутую в этой связи компанию. Цель этого расследования — восстановить честь человека, так что мы позаботимся об этом и займемся расследованием по этому делу. Вдобавок я был бы очень признателен вам, если бы вы могли предоставить нам дополнительную информацию, которая помогла бы нам осуществить правосудие по отношению к послу Украины в США, если я правильно помню, ее фамилия была Иванович. Здорово, что вы стали первым, кто сказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Она и ко мне относилась далеко не лучшим образом, так как она обожала предыдущего президента и была на его стороне. Она не могла принять меня в качестве нового президента.

Трамп: Да, ей придется через многое пройти. Я попрошу господина Джулиани позвонить вам, и я, кроме того, попрошу генерального прокурора Барра позвонить, и мы докопаемся до сути всего этого. Уверен, вы что-нибудь придумаете. Я слышал, с прокурором обошлись очень плохо, а он был очень честный прокурор, так что удачи во всем. Предсказываю, что ваша экономика будет становиться все лучше и лучше. У вас много активов. Вы — великая страна. У меня много украинских друзей, они потрясающие люди.

Зеленский: Я бы хотел сказать, что у меня тоже есть несколько украинских друзей, которые живут в США. На самом деле, когда я в последний раз ездил в Соединенные Штаты, я останавливался в Нью-Йорке, рядом с Центральным парком, и я жил в Trump Tower. Я поговорю с ними, и я надеюсь снова их увидеть в будущем. Я также хотел бы поблагодарить вас за приглашение посетить Соединенные Штаты, особенно Вашингтон, округ Колумбия. С другой стороны, я хотел бы заверить вас, что мы серьезно подойдем к этому делу и будем работать над расследованием. Что же касается экономики, то для наших двух стран существует огромный потенциал, и один из вопросов, который очень важен для Украины,— энергетическая независимость. Я считаю, что мы могли бы очень успешно сотрудничать с Соединенными Штатами в области энергетической независимости. Мы уже работаем над сотрудничеством. Мы покупаем американскую нефть, но у меня большие надежды на будущую встречу. У нас будет больше времени и больше возможностей обсудить эти возможности и лучше узнать друг друга. Я хотел бы сказать вам большое спасибо за вашу поддержку.

Трамп: Хорошо. Спасибо большое, я это очень ценю. Я скажу Руди и генеральному прокурору Барру, чтобы они позвонили. Спасибо. Когда бы вам ни захотелось посетить Белый дом, пожалуйста, дайте знать. Назовите дату, и мы что-нибудь придумаем. Очень жду встречи с вами.

Зеленский: Большое спасибо. Я буду рад приехать и буду рад встретиться с вами лично и узнать вас получше. Жду нашей встречи, и я был бы рад пригласить вас посетить Украину, приехать в город Киев, очень красивый город. У нас очень красивая страна, которая с удовольствием примет вас. С другой стороны, думаю, что 1 сентября мы будем в Польше и сможем, надеюсь, встретиться в Польше. После этого, может быть, хорошей идеей было бы для вас приехать в Украину. Можем на моем самолете и полететь в Украину, а можем взять ваш самолет, который, наверное, намного лучше моего.

Трамп: О’кей, мы что-нибудь придумаем. Очень жду вас в Вашингтоне и, может быть, в Польше, потому что, думаю, будем там в одно время.

Зеленский: Спасибо вам, господин президент.

Трамп: Поздравляю с фантастической работой, которую вы совершили. Весь мир смотрел. Не думаю, что это было большой проблемой, но поздравляю.

Зеленский: Спасибо вам, господин президент. Пока-пока.

Первая совместная фотография президентов США и Украины, сделанная на саммите ООН в Нью-Йорке: