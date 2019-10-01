Врата РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус фактически признал обоснованность претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA), обвинившего российскую сторону во внесении несанкционированных изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Официальное подтверждение подозрений WADA может привести к новой дисквалификации РУСАДА и повлиять на выступление наших спортсменов на международных соревнованиях, включая Олимпиаду-2020 в Токио. В письме, опубликованном в понедельник главой РУСАДА, отмечается, что «характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится». А поскольку подходы к выходу из допингового кризиса в России не меняются, отечественный спорт «летит в пропасть».

В понедельник на официальном сайте РУСАДА было размещено письмо генерального директора этой организации Юрия Гануса. В нем содержится ряд резонансных заявлений. В частности, господин Ганус фактически признал, что претензии WADA к российской стороне об изменении данных, содержавшихся в базе Московской антидопинговой лаборатории, не лишены оснований. «По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится,— заявил Юрий Ганус.— После ознакомления с документами, представленными WADA в адрес министра спорта РФ Павла Колобкова и в мой адрес, один из ключевых выводов, который можно сделать: нас предали. Мы летим в пропасть». Глава РУСАДА также выразил недоумение в связи с тем, что «лица, принимающие решения по изменениям базы», даже не смогли «оценить возможность идентификации подобных изменений профессионалами и тяжесть последствий содеянного».

Напомним, что РУСАДА было лишено статуса соответствия за грубые нарушения антидопинговых правил еще в 2015 году. Окончательного восстановления в правах агентству пришлось ждать до начала 2019-го (это привело к тому, что на двух подряд Олимпиадах — летней в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимней в Пхёнчхане в 2018-м — сборная России не смогла выступить в оптимальном составе). Одним из ключевых требований для восстановления статуса РУСАДА была как раз передача данных из московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Но об окончательном завершении допингового кризиса можно было бы говорить только после подтверждения целостности переданной информации. C этим, как выясняется, возникли проблемы. И если подозрения (а формально пока это именно подозрения) WADA подтвердятся, РУСАДА снова будет дисквалифицировано — соответствующее решение может быть принято уже в середине октября. А это повлечет за собой серьезнейшие последствия. Ведь согласно вступившему в силу в прошлом году Международному стандарту по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу у WADA есть право отстранять от участия в Играх национальные олимпийские комитеты. Ранее это мог сделать только Международный олимпийский комитет. Но его президент Томас Бах уже поддержал открытие нового «допингового дела» и заметил, что решение будет вынесено «внутри WADA».

Ситуация усугубляется тем, что, как дал понять Юрий Ганус, WADA не расположено к компромиссам.

По его словам, от российских властей уже не ждут «дискуссионной повестки, переговорного процесса». «Время, отведенное на это, прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре. Обращаю внимание — ждут от российских властей в лице министра спорта РФ, а не от РУСАДА!» — заявил господин Ганус, отметивший также, что «прежние подходы и методы по выходу из кризиса не могут быть приемлемыми», «их необходимо срочно менять, проводя замену всех, кто был вовлечен в это».

В качестве примера неверного подхода к преодолению допингового кризиса гендиректор РУСАДА привел Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая с 2015 года остается дисквалифицированной. «Наши легкоатлеты продолжают участвовать в международных соревнованиях без российского флага из-за реального состояния в ВФЛА, которое благодаря массивной кампании с использованием государственных ресурсов тщательно умалчивается всеми реально принимающими решения в спорте,— заявил Юрий Ганус.— Ответ на вопрос, кто же реально "подорвал" нашу легкую атлетику, будет дан. Дайте время, значительную часть которого спортивная власть и так потеряла, утратив возможность достойно выходить из кризисных состояний». Также глава РУСАДА заявил, что, хоть Россия так и не признала выводы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, посчитавшего, что в РФ существовала «институциональная» допинг-система, «действия чиновников фактически подтверждают его правоту». В подтверждение своей позиции Юрий Ганус упоминает о «разрушении в ГСУ МВД по Москве дела по итогам внутреннего расследования в РУСАДА с привлечением профессиональных экспертов», а также попытки оказания на РУСАДА «доминирующего влияния» со стороны Олимпийского комитета России.

Напомним, что Юрий Ганус уже не в первый раз выступает с жесткой критикой руководителей российских спортивных структур. Так, в середине сентября в интервью изданию L’Equipe он призывал отправить все руководство ВФЛА в отставку, а также обвинил Павла Колобкова в препятствовании работе РУСАДА.

30 сентября ни Министерство спорта, ни Олимпийский комитет России письмо Юрия Гануса никак не комментировали.

Александр Петров