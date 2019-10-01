Врата РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус фактически признал обоснованность претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA), обвинившего российскую сторону во внесении несанкционированных изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Официальное подтверждение подозрений WADA может привести к новой дисквалификации РУСАДА и повлиять на выступление наших спортсменов на международных соревнованиях, включая Олимпиаду-2020 в Токио. В письме, опубликованном в понедельник главой РУСАДА, отмечается, что «характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится». А поскольку подходы к выходу из допингового кризиса в России не меняются, отечественный спорт «летит в пропасть».
В понедельник на официальном сайте РУСАДА было размещено письмо генерального директора этой организации Юрия Гануса. В нем содержится ряд резонансных заявлений. В частности, господин Ганус фактически признал, что претензии WADA к российской стороне об изменении данных, содержавшихся в базе Московской антидопинговой лаборатории, не лишены оснований. «По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится,— заявил Юрий Ганус.— После ознакомления с документами, представленными WADA в адрес министра спорта РФ Павла Колобкова и в мой адрес, один из ключевых выводов, который можно сделать: нас предали. Мы летим в пропасть». Глава РУСАДА также выразил недоумение в связи с тем, что «лица, принимающие решения по изменениям базы», даже не смогли «оценить возможность идентификации подобных изменений профессионалами и тяжесть последствий содеянного».
Напомним, что РУСАДА было лишено статуса соответствия за грубые нарушения антидопинговых правил еще в 2015 году. Окончательного восстановления в правах агентству пришлось ждать до начала 2019-го (это привело к тому, что на двух подряд Олимпиадах — летней в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимней в Пхёнчхане в 2018-м — сборная России не смогла выступить в оптимальном составе). Одним из ключевых требований для восстановления статуса РУСАДА была как раз передача данных из московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Но об окончательном завершении допингового кризиса можно было бы говорить только после подтверждения целостности переданной информации. C этим, как выясняется, возникли проблемы. И если подозрения (а формально пока это именно подозрения) WADA подтвердятся, РУСАДА снова будет дисквалифицировано — соответствующее решение может быть принято уже в середине октября. А это повлечет за собой серьезнейшие последствия. Ведь согласно вступившему в силу в прошлом году Международному стандарту по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу у WADA есть право отстранять от участия в Играх национальные олимпийские комитеты. Ранее это мог сделать только Международный олимпийский комитет. Но его президент Томас Бах уже поддержал открытие нового «допингового дела» и заметил, что решение будет вынесено «внутри WADA».
По его словам, от российских властей уже не ждут «дискуссионной повестки, переговорного процесса». «Время, отведенное на это, прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре. Обращаю внимание — ждут от российских властей в лице министра спорта РФ, а не от РУСАДА!» — заявил господин Ганус, отметивший также, что «прежние подходы и методы по выходу из кризиса не могут быть приемлемыми», «их необходимо срочно менять, проводя замену всех, кто был вовлечен в это».
В качестве примера неверного подхода к преодолению допингового кризиса гендиректор РУСАДА привел Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая с 2015 года остается дисквалифицированной. «Наши легкоатлеты продолжают участвовать в международных соревнованиях без российского флага из-за реального состояния в ВФЛА, которое благодаря массивной кампании с использованием государственных ресурсов тщательно умалчивается всеми реально принимающими решения в спорте,— заявил Юрий Ганус.— Ответ на вопрос, кто же реально "подорвал" нашу легкую атлетику, будет дан. Дайте время, значительную часть которого спортивная власть и так потеряла, утратив возможность достойно выходить из кризисных состояний». Также глава РУСАДА заявил, что, хоть Россия так и не признала выводы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, посчитавшего, что в РФ существовала «институциональная» допинг-система, «действия чиновников фактически подтверждают его правоту». В подтверждение своей позиции Юрий Ганус упоминает о «разрушении в ГСУ МВД по Москве дела по итогам внутреннего расследования в РУСАДА с привлечением профессиональных экспертов», а также попытки оказания на РУСАДА «доминирующего влияния» со стороны Олимпийского комитета России.
Напомним, что Юрий Ганус уже не в первый раз выступает с жесткой критикой руководителей российских спортивных структур. Так, в середине сентября в интервью изданию L’Equipe он призывал отправить все руководство ВФЛА в отставку, а также обвинил Павла Колобкова в препятствовании работе РУСАДА.
30 сентября ни Министерство спорта, ни Олимпийский комитет России письмо Юрия Гануса никак не комментировали.
“Ъ” собрал допинговую историю спортсменов с 2000-го года
просмотров: 82935
просмотров: 81851
просмотров: 66736
просмотров: 62654
просмотров: 51501