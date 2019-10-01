WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило список запрещенных к употреблению спортсменами веществ на следующий год. Перечень (.pdf) был утвержден исполнительным комитетом WADA 23 сентября и вступает в силу 1 января.

«Ежегодно обновляемый список сопровождают серьезные консультации с широким кругом антидопинговых представителей со всего мира»,— заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли. «(Список) помогает нам защитить не только целостность спорта, но и здоровье спортсменов во всем мире»,— сказал он.

В раздел «Гормональные и метаболические модуляторы» включен и препарат мельдоний. С него в свое время начался допинговый скандал в российском спорте.

Напомним, гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус фактически признал обоснованность претензий WADA, обвинившего российскую сторону во внесении несанкционированных изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Официальное подтверждение подозрений WADA может привести к новой дисквалификации РУСАДА и повлиять на выступление наших спортсменов на международных соревнованиях, включая Олимпиаду-2020 в Токио.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Врата РУСАДА».