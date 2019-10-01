Главные анонсы 1 октября

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване (Армения). Запланированы отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани. Кроме того, на заседании совета будет принято решение о назначении советника президента РФ Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии. О предыдущем заседании ВЕЭС

В Минске (Белоруссия) пройдет очередная встреча контактной группы по Донбассу. 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу не утвердила единую редакцию «формулы Штайнмайера» и не договорилась о разведении конфликтующих сторон. О последних переговорах по урегулированию конфликта в регионе

В Китае пройдет военно-морской парад в честь 70-й годовщины образования КНР.

В Москве состоится прощание с художественным руководителем театра «Ленком» режиссером Марком Захаровым. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Господин Захаров умер 28 сентября, ему было 85 лет.

Суд города Клинцы (Брянская область) рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, приговоренного к году и пяти месяцам колонии за участие в двух драках в центре Москве в октябре 2018 года вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Напомним, Кокорин и Мамаев вышли по УДО из колонии в Белгородской области. Как суд удовлетворил их ходатайства об УДО

На стадионе «Локомотив» в Москве пройдет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA «Локомотив»—«Атлетико». О победе «Локомотива» над немецким клубом «Байер» в матче перового тура