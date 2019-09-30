Прогрессирующий онкологический конфликт

В одном из крупнейших онкологических медучреждений страны разгорается конфликт. В понедельник 26 врачей из НИИ детской онкологии и гематологии написали, по их словам, заявления об увольнении. Они жалуются на «ужасные условия», в которых дети получают лечение, а также несправедливое начисление зарплаты. По словам сотрудников, новое руководство выдавливает неугодных сотрудников и «дестабилизирует работу всей онкологической службы в стране». На ситуацию уже отреагировали в Кремле, выразив надежду, что Минздрав «примет меры для прояснения ситуации». Директор НМИЦ имени Блохина Иван Стилиди дал понять, что конфликт вызван «личными амбициями» ряда сотрудников, и заявил, что попросил дать их выступлению правовую оценку.

В понедельник 26 детских онкологов из НИИ детской онкологии и гематологии (входит в состав НМИЦ онкологии имени Блохина) написали заявления об увольнении. Об этом они объявили на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей». «Новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг,— говорится в обращении.— Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год».

Сотрудники также пожаловались на «несправедливое» начисление заработной платы, которое «превратилось в закрытый процесс».

По словам врачей, вместо решения этих проблем руководство центра занимается «аппаратной борьбой», выдавливая неугодных сотрудников и тем самым «дестабилизируя работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей». Инициаторы обращения потребовали отстранить руководство, прозрачно распределять зарплату, а также провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии.

Конфликт в Центре имени Блохина начался летом 2019 года, когда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Она перешла из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, где занимала пост директора института управления и трансляционной медицины. По словам врачей, госпожа Варфоломеева создала в институте «напряженную обстановку». В августе независимый профсоюз «Альянс врачей» опубликовал в Facebook приказ директора центра Ивана Стилиди, в котором говорится об изменении штатного расписания, а также сокращении более 700 штатных единиц «в целях оптимизации организационно-штатной структуры». Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии заявляли, что их вынуждают писать заявления об увольнении по собственному желанию. В свою очередь, руководство их опровергло: в центре сообщали, что проходит плановое сокращение вакантных (незанятых) ставок.

Как рассказал «Ъ FM» замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков, чтобы решить конфликт, Минздрав создал специальную комиссию: «Но ее члены приезжают в институт в вечернее время, избегают общения с пациентами. У нас создалось впечатление, что представители власти просто хотят замять этот конфликт». По его словам, одновременно с этим усилилось давление на врачей, которые не согласны с политикой нового руководства.

«Людям постоянно присылали какие-то комиссии из онкологического центра, из Минздрава, проверяли оборудование,— говорит господин Рыков.— Создавали обстановку, чтобы людей к увольнению подтолкнуть».

Он также добавил, что отсутствие вмешательства со стороны властей может привести к тому, что некому будет оказывать «такой востребованный метод лечения в детской онкологии, как трансплантация костного мозга».

На конфликт отреагировали в Кремле. «Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации»,— заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общественная организация «Лига защиты врачей» в конфликте поддержала действующие руководство НИИ детской онкологии и гематологии. По мнению президента «Лиги защиты врачей» Семена Гальперина, сотрудники преследуют свои интересы. «Была давно организована система коммерческих мероприятий на базе государственного онкологического центра,— заявил он "Ъ FM".— Лежит пациент в отделении, ему нужно проводить операцию, и родителям говорят, что нужно провести дополнительно вот это исследование, но платное». На это два года назад обращала внимание Генпрокуратура — в 2017 году надзорное ведомство внесло в Минздрав представление, в котором говорилось о том, что НМИЦ имени Блохина незаконно брал с пациентов деньги за бесплатные услуги. Также господин Гальперин обращает внимание на то, что сотрудники обвиняют новое руководство в проблемах, которые не решаются уже 20 лет.

Главный детский специалист-гематолог Минздрава Александр Румянцев, который входит в комиссию, сообщил «Ъ FM», что причина конфликта связана «с личным отношением бывших руководителей этого учреждения к новому руководству»: «Начиная с августа начались публикации, история была вынесена в сеть и длилась, пока не были подключены родители и общественные организации, что является серьезным нарушением врачебной этики».

Между тем директор НМИЦ Блохина Иван Стилиди вечером в пятницу заявил, сообщает «Интерфакс», что выступления врачей НИИ с требованиями увольнения директора института Светланы Варфоломеевой, возможно, возникли из-за «амбиций занять эту позицию». Назвав Светлану Варфоломееву человеком высококвалифицированным, господин Стилиди подчеркнул, что ни дня не пожалел о ее назначении. По его словам, после ее назначения в июне текущего года были «проведены мероприятия по повышению дисциплины». «В связи с появлением в сети интернет видео, в котором четыре сотрудника НИИ ДОиГ требуют сменить директора НИИ ДОиГ, угрожая написать заявление об уходе, руководство НМИЦ онкологии имени Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантологии костного мозга на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева, советника директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии имени Блохина, академика Владимира Полякова и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной»,— сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра имени Блохина. «В настоящий момент в кадровой службе НМИЦ онкологии имени Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей НМИЦ онкологии имени Блохина, оказывающих медицинскую помощь детям»,— добавили там.

Анна Васильева