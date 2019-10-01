СМИ узнали об участии Помпео в разговоре Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео принимал участие в телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает американская газета The Wall Street Journal. Речь идет о той беседе, которая впоследствии вызвала скандал.

Издание пишет, что господин Помпео был среди представителей администрации, которые слушали разговор. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Госдепа, чье имя не называется. Об участии Майка Помпео в беседе ранее не сообщалось.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Расшифровку июльского разговора президентов США и Украины опубликовали на сайте Белого дома 25 сентября после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа.

Поводом стало то, что американский президент якобы призывал господина Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Теперь американские конгрессмены требуют рассекретить еще одни переговоры Дональда Трампа. На этот раз с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Стенограммы направляют в открытый доступ».